В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у детей

Дети переносят постковидный синдром гораздо легче, чем взрослые. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

"Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых", - цитирует ее РИА Новости.

По словам специалиста, последствия COVID-19 еще недостаточно изучены, поэтому ученые продолжают исследовать влияние болезни на организм человека.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что летом дети стали значительно чаще заражаться коронавирусом, чем зимой.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что вакцина "Спутник V" для детей и подростков может быть зарегистрирована уже к середине сентября.