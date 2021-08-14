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Вышел первый трейлер 10-го сезона "Американской истории ужасов"

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    14.08.2021, 16:58
Текст:   Олег Усков

После парочки довольно диких тизеров зрителю представлен и первый полноценный трейлер юбилейного, десятого сезона антологии Райана Мёрфи "Американская история ужасов". С обещанием ранее невиданной битвы кошмаров водных и кошмаров суши.

Фото: youtube.com
Что в кино: "Солнцепёк", "Не дыши 2", "Главный герой", Аллен, Скорсезе

Как видим из ролика, содержащего некоторые элементы "Сияния" Кинга, семья перебирается в прибрежный городок, в котором, разумеется, творятся зловещие странности в количествах.

Премьера - уже 25 августа. Сезон получил подзаголовок "Двойной сеанс" и будет разбит на две части - "Красный прилив" и "Долину смерти". В данном случае нам презентован трейлер первой.

В ролях: Маколей Калкин и Кэти Бейтс, Сара Полсон и Эван Питерс, Лесли Гроссман, Билли Лурд.

Шоу уже продлено до 13-го сезона, кстати.

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