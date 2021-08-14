Вышел первый трейлер 10-го сезона "Американской истории ужасов"

После парочки довольно диких тизеров зрителю представлен и первый полноценный трейлер юбилейного, десятого сезона антологии Райана Мёрфи "Американская история ужасов". С обещанием ранее невиданной битвы кошмаров водных и кошмаров суши.

Как видим из ролика, содержащего некоторые элементы "Сияния" Кинга, семья перебирается в прибрежный городок, в котором, разумеется, творятся зловещие странности в количествах.

Премьера - уже 25 августа. Сезон получил подзаголовок "Двойной сеанс" и будет разбит на две части - "Красный прилив" и "Долину смерти". В данном случае нам презентован трейлер первой.

В ролях: Маколей Калкин и Кэти Бейтс, Сара Полсон и Эван Питерс, Лесли Гроссман, Билли Лурд.

Шоу уже продлено до 13-го сезона, кстати.