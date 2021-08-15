Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой Бе-200 в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой российского самолета Бе-200, экипаж которого помогал бороться с пожарами на юго-востоке республики.

"Выражаю соболезнования родственникам погибших во вчерашней катастрофе в Кахраманмараше российских и турецких членов экипажа самолета", - заявил Эрдоган в видеообращении, опубликованном в его микроблоге в Twitter.

Самолет-амфибия Бе-200ЧС морской авиации ВМФ разбился 14 августа. По данным Минобороны РФ, он потерпел крушение при заходе на посадку. На борту было восемь человек - пять российских военнослужащих и три представителя турецких ведомств, все они погибли. Президент России Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью граждан Турции и поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных к государственным наградам посмертно.

Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России и представители посольства России в Анкаре.