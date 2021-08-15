Лукашенко: ВВС надежно защищают мирную жизнь страны

Военно-воздушные силы, защищая созидательный труд белорусов, оперативно и эффективно обеспечивают безопасность государства. Об этом говорится в поздравлении с профессиональным праздником, которое в воскресенье, 15 августа, направил президент РБ Лукашенко в адрес личного состава и ветеранов ВВС.

Вся историю военной авиации, констатирует глава государства, - "это славная летопись ратных и трудовых подвигов". Он отметил мужество и героизм, проявленные пилотами в годы Великой Отечественной войны и при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Свыше 2,5 тысяч воинов-авиаторов с честью выполнили свой интернациональный долг в Афганистане, Анголе и других горячих точках планеты. Более половины из них были удостоены орденов и медалей.

И в наши дни, говорится в поздравлении Александра Лукашенко, белорусские летчики "демонстрируют самые лучшие человеческие качества, продолжая боевые традиции ветеранов из поколения победителей". Он напомнил, в частности, что во время тренировочных полетов в небе страны Владимир Карват, Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, "отвернув самолеты от населенных пунктов и пожертвовав собой, спасли десятки мирных жителей" республики.

Охраняя воздушные рубежи Беларуси, ВВС днем и ночью несут боевое дежурство, "осваивают новейшие образцы авиационной техники, надежно защищают мирную жизнь и созидательный труд белорусов, оперативно и эффективно обеспечивают военную безопасность государства", - подчеркнул глава государства, слова которого цитирует БЕЛТА.

Поблагодарив за службу личный состав и ветеранов ВВС, президент пожелал покорителям неба здоровья, счастья и новых успехов в служении родной стране и народу.

Кстати, как ранее уже информировал "СОЮЗ", сборная команда Военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси отправилась в Рязань, где примет участие в международном конкурсе "Авиадартс", проходящем с 22 августа по 4 сентября в рамках международных игр АрМИ-2021. Ассы Синеокой проявят свое мастерство на штурмовиках Су-25, вертолетах Ми-24 и Ми-8МТВ5, сообщают новостные порталы.