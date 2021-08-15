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15.08.2021 22:29
Рубрика: Общество

В Краснодарском крае ухудшилась ситуация с подтоплением Крымского района

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Из-за обильных осадков в Крымском районе усугубилась ситуация: в Нижнебаканском сельском поселении идет подъем воды. Об этом в своем видеообращении к местным жителям на странице в Instagram сообщил глава муниципального образования Сергей Лесь.

В Геленджике включили сирены, предупреждая о возможном подтоплении

"Вода уже на границе с Новороссийским районом, это хутор Жемчужный - вода идет через мост, - заявил он. - Мы поставили ГИБДД на границу в Новороссийском и Абинским районом. Если вдруг вода будет пребывать и пойдет через федеральную трассу, мы будем вынуждены остановить движение, чтобы транзит транспорта не попал в зону подтопления".

По словам Сергея Леся, невозможно спрогнозировать, через сколько поднимется уровень реки Баканки - через час или два.

"Большой угрозы нет, но вода придет, - продолжил он. - Очень прошу: соберите документы, приготовьте необходимые вещи... Следите за сиренами, мы будем держать вас в курсе".

Таким образом, в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном, Южном и Мерчанском сельском поселении локально введен режим ЧС. Ранее местные власти предупредили, что, если сбудется прогноз, и территория района будет подтоплена, возможно отключение света, воды и газа.

Как сообщала "РГ", в Крымском районе, как в Геленджике и Новороссийске, включили системы оповещения.

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