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Рубрика: В мире

Талибы отвергли идею переходного правительства в Афганистане

Текст: Марина Алешина

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) отвергли возможность создания переходного правительства в Афганистане. Об этом агентству Reuters заявили сразу два представителя талибов.

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Противники режима дали понять, что рассчитывают забрать себе всю полноту власти. Ранее глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент страны Ашраф Гани экстренно покинул страну с ближайшими сподвижниками (куда он мог сбежать, не сообщается).

Господин Абдулла призвал талибов не захватывать столицу до проведения переговоров о переходном правительстве, однако те отвергают любые условия. По сообщениям СМИ, наступление боевиков на Кабул продолжается. Между тем, как сообщает телеканал "Аль-Арабия", экс-глава Афганистана Ахмад Джалали назначил себя главой переходной власти в Исламской республике.

Сайт "РГ" ведёт хронику событий в Афганистане.

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