Талибы отвергли идею переходного правительства в Афганистане

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) отвергли возможность создания переходного правительства в Афганистане. Об этом агентству Reuters заявили сразу два представителя талибов.

Противники режима дали понять, что рассчитывают забрать себе всю полноту власти. Ранее глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент страны Ашраф Гани экстренно покинул страну с ближайшими сподвижниками (куда он мог сбежать, не сообщается).

Господин Абдулла призвал талибов не захватывать столицу до проведения переговоров о переходном правительстве, однако те отвергают любые условия. По сообщениям СМИ, наступление боевиков на Кабул продолжается. Между тем, как сообщает телеканал "Аль-Арабия", экс-глава Афганистана Ахмад Джалали назначил себя главой переходной власти в Исламской республике.

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