Тест Land Cruiser 300. Два новых двигателя, много новой электроники

Другая платформа, две концептуально разные комплектации, два новых двигателя, много новой электроники и те же тормоза - мы приняли участие в тест-драйве Toyota Land Cruiser 300 на русском Севере в окрестностях Мурманска. И в первом же абзаце, еще не открыв водительскую дверь, можем уверенно сказать - Land Cruiser покупали и будут покупать вне зависимости от того, что в нем изменилось. Поехали.

В отличие от многих других машин, Land Cruiser 300 появился на отечественном рынке практически сразу после мировой премьеры - вскоре после старта продаж в Арабских Эмиратах и Кувейте. И представителей японской марки можно понять, ведь из полутора миллионов проданных "двухсоток" на нашу страну пришлись 140 тысяч, россияне тепло относятся к большим машинам и нередко ездят по плохим дорогам.

В новом поколении любителей солидных автомобилей и бездорожья решили развести по разным комнатам - Land Cruiser 300 выдали в двух разных исполнениях. Во внедорожном (комплектации "Элеганс" и "Комфорт+") и более городском (70th Anniversary). Во всех трех комплектациях есть постоянный полный привод, понижающая передача и 235 мм дорожного просвета. На испытание журналистам выдали версии "Комфорт+" и 70th Anniversary, первая - максимально внедорожная, вторая - максимально нафаршированная опциями. Но сначала об экстерьере.

Фото: Пресс-служба Toyota

Будем честны, "двухсотка" за 14 лет уже приелась - нет такого рестайлинга, который бы скрыл дизайнерские приемы середины нулевых. И LC200 последнего модельного года в потоке будет смотреться примерно так же, как и пятилетний. А вот 300 будет выделяться сразу - не столько за счет особенной грации, сколько за счет новизны. Дизайн - вопрос вкуса, и от себя можно сказать, что спереди машина выглядит брутальнее, чем с кормы - там пустовато, преемственности поколений особо не чувствуется. Но в целом освежили и освежили, большего и не требовалось.

Фото: Пресс-служба Toyota

С технической стороны все интереснее. Под капотом две новые "шестерки" - бензиновая и дизельная. Вместо могучего атмосферного V8 в Land Cruiser теперь ставят 3,5-литровый V6 с двумя турбинами (415 л.c. и 650 Нм максимального крутящего момента), мы знаем его по большому седану Lexus LS.

Второй мотор в линейке, о котором стало известно буквально на днях - 3,3-литровый турбодизель F33A-FTV (299 л.c. и 700 Нм), он разрабатывался совместно с Mazda и пойдет также на CX-9. На прошлом поколении мощность были ограничена на отметке в 249 сил, теперь же налоговый маневр ушел в прошлое. Оба агрегата работают в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. Паспортный разгон до 100 км/ч - 6,8 и 6,9 секунд для бензиновой и дизельной модификаций, это на две секунды быстрее, чем раньше.

И это чувствуется. "Трехсотый", если по-простому, валит на все деньги, турбоямы почти нет, а вот запас под педалью газа есть всегда. С учетом большой массы и не самых цепких тормозов мощность бензинового мотора даже можно назвать избыточной.

Фото: Пресс-служба Toyota

Во время теста удалось поездить на двух генерациях модели с разницей в минуту, разница колоссальная. А вот вторая педаль не порадовала - тормозной революции со сменой поколений не произошло. Некоторые элементы чуть изменили, но диаметр тормозных дисков остался тем же. Приверженцам активной манеры езды с постоянными разгонами и торможениями вновь придется идти к тюнерам - благо путь уже знакомый.

Фото: Пресс-служба Toyota

О чем еще можно пожалеть: вместе с уходом V8 пропали плотный гул на низких оборотах и зловещий рык при ускорениях. Хотя и V6 звучит неплохо. Раз уж заговорили о звуке, то можно вспомнить про шумоизоляцию, на которую ругались владельцы LC200. Спереди поставили двойные стекла, по всему кузову раскидали дополнительные щиты - однозначно стало лучше. Не идеал, но в салоне находиться комфортнее.

Если говорить о комфорте в движении, то нужно сразу напомнить - сама схема подвески принципиально не изменилась. Спереди - независимая, сзади - мост. В верхних комплектациях есть электронная система кинетической стабилизации подвески E-KDSS - она в том числе должна помогать смягчать крены на дороге.

И до определенного момента справляется. На ровном покрытии LC 300 едет по-американски вальяжно - и в поворотах ведет себя соответствующе. В общем, гонять на нем по серпантинам с запредельными скоростями совершенно не тянет, как не тянет это делать и на других рамных внедорожниках. И сравнивать машину с X7, Q7 или GLS некорректно - они созданы для других целей и слабо показывают себя на пересеченной местности.

Фото: Пресс-служба Toyota

Ведь с бездорожьем у "Трехсотки" все в порядке, особенно если речь идет о версии "Комфорт+". Фанаты марки будут вспоминать "Восьмидесятку" и "Стопятку", но заводные времена уже прошли.

Нет чугунным мостам и ремонту в кустах - да электронным системам. Помимо трех блокировок и огромных ходов подвески (до 715 мм), в арсенале LC300 есть система выбора режимов движения MTS (работает на обычном и понижающем рядах трансмиссии, есть автоматический режим), внедорожный круиз CRAWL-control, все та же E-KDSS и много другого. Геометрия - как у LC200. На полуострове Средний не нашлось ни одного места, где понадобилась хотя бы одна из блокировок, да и "понижайка" пригодилась только однажды - при покорении каменистого подъема. Как и раньше, в условиях бездорожья Land Cruiser равных мало - только, может быть, G-Wagen и специфические модели - Defender, Wrangler и простите, УАЗ.

У городской и максимальной комплектации 70th Anniversary со внедорожными способностями похуже, она оснащена только блокировкой межосевого дифференциала. А бампера висят пугающе низко - и это напрямую влияет на проходимость. После двух дней форсирования бродов у большей части машин в юбилейной версии сорвало передние номера и накладки в нижней части бампера - машины в комплектации "Комфорт+" не пострадали.

Фото: Пресс-служба Toyota

Зато в 70th Anniversary лучше наполнение - особенно если говорить о салоне. В интерьере сменилась эпоха, из нулевых в десятые, хотя Land Cruiser и поныне не балует ультрасовременными решениями. Но все необходимое - на месте. Например, наконец-то появились автоматические стеклоподъемники на всех дверях.

Сиденья спереди и сзади - подогреваемые с вентиляцией, руль - новой формы, с электроприводом и подогревом. Водитель и пассажир справа расположатся с удобством, но кресла отформованы под крупных господ - желательно в зимних куртках. Сзади посадка менее удобная, чем в иных кроссоверах - есть регулировка спинок задних кресел, нет регулировки по длине, места для ног более-менее хватает. У задних пассажиров также есть свой климат (раздельный), пара зарядок USB Type-C и даже отдельные входы AUX под наушники. Хотя, вроде как, сейчас все ходят с беспроводными.

Фото: Пресс-служба Toyota

Но о чем тут говорить - в центральной консоли укомплектованного "Трехсотого" есть даже CD-чейнджер - в 2021 году кто-то еще слушает диски. Причем он занимает место, где в версии "Комфорт+" есть удобный отсек для мелочей. Поэтому дорожную мелочевку приходится класть либо в подстаканники (без подогрева, без охлаждения), либо в подлокотник-холодильник.

Фото: Пресс-служба Toyota

К материалам отделки интерьера можно придираться, а можно пройти мимо - все зависит от отношения к марке Toyota и ее вековым традициям. Пластик везде мягкий, но вот материалы "под металл" можно было действительно сделать из металла. В целом интерьер не вызывает восторга, не вызывает и негативных эмоций.

Хочется лучше - нужно ждать Lexus. Багажник - огромный, без Simply Clever-решений - кинуть что-нибудь и забыть. 900 литров в пятиместной конфигурации, два кубометра при сложенных сиденьях заднего ряда. Кстати, трехрядной версии пока нет, но может появиться позже. Дверь багажника теперь слитная, электропривод работает быстрее. Запасное колесо - под полом.

Фото: Пресс-служба Toyota

Немного об электронной начинке, которую никак нельзя было получить в предыдущем поколении: на LC300 появилась система удержания в полосе, большой экран (12,3 дюйма) мультимедийной системы с Apple CarPlay и Android Auto, 7-дюймовый дисплей на приборной панели, проекция на лобовое стекло и 360-градусный обзор с несколькими камерами. Но не все из этого можно получить во внедорожной версии, такое уж разделение по классам.

Фото: Пресс-служба Toyota

О комплектациях: входной билет в мир LC300 - версия "Элеганс" (от 5 666 000 рублей) - тканевый салон, аудиосистема с 6 динамиками, сиденья без подогрева. В общем, выбирать ее будут разве что корпоративные клиенты. Вторая модификация - "Комфорт+" (от 6 914 000 рублей) - уже почти все есть, крепкие внедорожные возможности - тоже. Нет люка, камер кругового обзора, продвинутых матричных LED-фар. Вообще все есть в городской и юбилейной версии 70th Anniversary (от 7 718 000 руб.) К РРЦ можно смело добавлять миллион-два-три, ведь посредники тоже хотят заработать.

"К сожалению, ничего не найдено" - такую табличку увидит человек, который попробует отыскать Land Cruiser 300 в наличии у официальных дилеров (и это в большом городе Москва). На досках объявлений потенциального покупателя тоже будет ждать разочарование - несколько сомнительных предложений с завышенными ценниками, да и только. Но всегда можно записаться в очередь - новую генерацию популярного внедорожника россияне ждали 14 лет, придется подождать еще.

LC300 пошел по эволюционному пути развития, революция произошла только под капотом. Но Land Cruiser чаще всего берут лояльные клиенты - а те, кто его не любил и раньше, останутся при своем мнении. А жаль, машина получилась, при всех своих шероховатостях, приятной. Отличная - на бездорожье, достойная - в городе и на прямых дорогах.