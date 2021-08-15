Трамп заявил о беззащитности посольства США в Афганистане

Нынешняя администрация Соединенных Штатов бежит из Афганистана, а американское посольство в республике осталось беззащитным. Об этом говорится в заявлении экс-президента США Дональда Трампа.

Бывший американский лидер напомнил о нежелании властей США следовать плану, составленному при нем. По словам Трампа, этот план защищал американцев и собственность США, и гарантировал, что талибы (движение запрещено в РФ) "никогда не помыслят захватить наше посольство или предоставить базу для новых нападений на Америку".

Политик также выразил мнение, что у талибов больше нет страха или уважения к Америке или ее силе. "Какой будет позор, когда "Талибан" поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности", - считает Трамп.

Напомним, в апреле Байден объявил о завершении операции США в Афганистане и о выводе войск. После этого движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. Под контролем талибов находится уже большая часть территории Афганистана.

Накануне Байден заявил, что США развернут в Афганистане пять тысяч военных для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов, а также помогавших американским военнослужащим афганцев и тех, кто находится под риском из-за продвижения запрещенного в РФ движения "Талибан". Президент также объяснил причину вывода войск США к концу августа. По его словам, встал выбор между уходом из страны или перспективой возобновления боевых действий.