Жители Кабула в панике покидают свои дома

Если ещё несколько дней назад в Кабул устремлялись сотни беженцев из других провинций Афганистана, спасаясь от режима наступающих талибов (движение запрещено в РФ как террористическое), то теперь перед глазами разворачивается противоположная картина: из столицы бегут кабульцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикации в соцсетях.

На фоне наступления исламистов люди покидают насиженные места, несмотря на призывы МВД республики сохранять спокойствие и оставаться дома. Что, впрочем, неудивительно, если уже и президент Афганистана сбежал из своего дворца, пишут СМИ.

Судя по соцсетям, на выезде из Кабула образовались пробки, местами люди бросают автомобили прямо на дорогах и дальше идут пешком целыми семьями. Правда, куда им идти - непонятно. Ажиотаж творится и в банках - многие бросились закрывать счета. Очевидцы также сообщают, что по всему Кабулу замазывают изображения женщин.

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