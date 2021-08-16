Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.08.2021,  
09:05
Текст:  Алексей Моисеев

Армия США получила макет китайского танка ZTZ-99

В США продолжают создавать полномасштабные макеты, изображающие боевую технику потенциальных противников. Если ранее в основном были представлены советские или российские образцы, вроде Т-90, то сейчас все чаще стала встречаться имитация продукции военно-промышленного комплекса Китайской Народной Республики.

Например, в прошлом году много говорилось о появлении у авиации корпуса морской пехоты США копии истребителя пятого поколения Chengdu J-20. Теперь же на одной из трасс заметили тягач с тралом, на котором куда-то перевозили имитацию основного боевого танка ZTZ-99 (Type 99).

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости
Проход на малой высоте: полет ангольского Су-30К показали на видео

В настоящее время "девяносто девятые" являются самыми современными танками в сухопутных войсках Народно-освободительной армии. Ими оснащаются наиболее элитные соединения НОАК. По разным данным, было выпущено более 650 Type 99 и более четырех сотен Type 99А. В качестве основного вооружения применена местная версия советской гладкоствольной 125-мм пушки с автоматизированным заряжанием 2А46М, имеющей обозначение ZPT-98. Это орудие, кроме обычных артиллерийских боеприпасов, может задействовать управляемое ракетное вооружение. Имеются два пулемета: спаренный 7,62-мм и 12,7-мм зенитный. Современные многоканальные прицелы дают возможность одинаково эффективно воевать днем и ночью.

Многослойная броня усилена динамической защитой. На этих танках применен лазерный комплекс активного противодействия JD-3, выводящий из строя различные вражеские оптические приборы и глаза наводчиков противника. Мощные многотопливные двигатели обеспечивают хорошие скоростные и маневренные характеристики.

По оценке специалистов США и НАТО, китайские танки превратились в опасных противников, поэтому неудивительно, что американская армия начала учиться противостоять им. В свою очередь, китайские военные в качестве противника видят М1 - в Поднебесной уже был замечен ходовой макет Abrams.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Ногайбаев А. / ТАСС
Поворотная точка: раскрыты подробности событий у озера Жаланашколь 13.08.2021
Business Insider сравнил новейшие подлодки России и США 11.08.2021
NI назвал Т-90 одним из лучших современных танков 10.08.2021
фото
Новейший белорусский БТР Volat V2 покажут на форуме "Армия-2021" 10.08.2021
Российский БТР-82АТ сделали более защищенным и зорким 09.08.2021
танки
Танки для народа: как создавался танковый музей в Кубинке 12.08.2021
Девушка подожгла танк Т-80БВ в Музее военной техники в Мордовии 10.08.2021