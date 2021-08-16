Армия США получила макет китайского танка ZTZ-99

Макет китайского танка ZTZ-99 (Type 99) замечен в США. pic.twitter.com/qezgIV3Yhe — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) August 16, 2021

Например, в прошлом году много говорилось о появлении у авиации корпуса морской пехоты США копии истребителя пятого поколения Chengdu J-20. Теперь же на одной из трасс заметили тягач с тралом, на котором куда-то перевозили имитацию основного боевого танка ZTZ-99 (Type 99).

В настоящее время "девяносто девятые" являются самыми современными танками в сухопутных войсках Народно-освободительной армии. Ими оснащаются наиболее элитные соединения НОАК. По разным данным, было выпущено более 650 Type 99 и более четырех сотен Type 99А. В качестве основного вооружения применена местная версия советской гладкоствольной 125-мм пушки с автоматизированным заряжанием 2А46М, имеющей обозначение ZPT-98. Это орудие, кроме обычных артиллерийских боеприпасов, может задействовать управляемое ракетное вооружение. Имеются два пулемета: спаренный 7,62-мм и 12,7-мм зенитный. Современные многоканальные прицелы дают возможность одинаково эффективно воевать днем и ночью.

Многослойная броня усилена динамической защитой. На этих танках применен лазерный комплекс активного противодействия JD-3, выводящий из строя различные вражеские оптические приборы и глаза наводчиков противника. Мощные многотопливные двигатели обеспечивают хорошие скоростные и маневренные характеристики.

По оценке специалистов США и НАТО, китайские танки превратились в опасных противников, поэтому неудивительно, что американская армия начала учиться противостоять им. В свою очередь, китайские военные в качестве противника видят М1 - в Поднебесной уже был замечен ходовой макет Abrams.