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16.08.2021 14:03
Рубрика: В мире

Боррель: Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане 17 августа

Текст: Юрий Когалов

Экстренное совещание глав МИД стран ЕС по ситуации в Афганистане пройдет во вторник, 17 августа, в видеоформате. Об этом проинформировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Фото: AP Photo/Rahmat Gul
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"В связи с последними событиями в Афганистане и после интенсивных контактов с партнерами в последние дни и часы я принял решение созвать завтра днем внеочередную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС в формате Совета по иностранным делам для первой оценки происходящего в Афганистане", - написал Боррель в социальной сети Twitter.

Как отметили во внешнеполитической службе ЕС, положение иностранцев в Афганистане вызывает опасение, в связи с этим ведется работа по обеспечению их безопасного и упорядоченного выезда. "Призываем все стороны содействовать этому процессу", - заявили в ЕК.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после вывода войск США. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) начало наступление на правительственные силы и в настоящее время контролирует уже всю территорию страны. Покинуть Афганистан можно только через кабульский аэропорт, который охраняют американские, британские и турецкие военные. Сейчас он открыт только для военных самолетов, осуществление гражданских рейсов временно приостановлено.

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