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16.08.2021 10:17
Рубрика: В мире

Воздушное пространство Кабула открыто только для военных самолетов

Текст: Юрий Когалов
Управление гражданской авиации Афганистана рекомендовало гражданским самолетам избегать воздушного пространства над Кабулом. Как сообщает агентство Reuters, оно открыто только для военных.
Фото: Wakil KOHSAR / AFP Фото: Wakil KOHSAR / AFP
Фото: Wakil KOHSAR / AFP

Как отмечается, воздушная гавань не только приостановила осуществление всех гражданских рейсов, но и не будет оказывать поддержку пилотам транзитных рейсов, не предполагающих посадки в Кабуле.

Фото: Shakib Rahmani / AFP
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По данным FlightRadar24, несколько авиакомпаний уже изменили маршруты своих рейсов, которые пролегали через воздушное пространство Кабула. Как отмечает РИА Новости, регулярный рейс Air India из Нью-Дели в Кабул отложен до разрешения ситуации в афганской столице.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Западные страны приступили к эвакуации своих дипломатов и работавших в посольствах афганцев и членов их семей. Так, США вывезли всех сотрудников своей дипмиссии в кабульский аэропорт - единственный крупный объект, находящий под контролем сил НАТО. Его охраняют американские, британские и турецкие военные.

Сотни афганцев пытаются попасть на борт самолетов, которые вывозят граждан западных стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала бездействие США, когда люди, помогавшие им, просят Вашингтон спасти их. "Вроде, репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире - афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина", - отметила дипломат.

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