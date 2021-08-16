Новости

Боррель: Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане 17 августа 14:03
ОДКБ готова к любому развитию событий на границе с Афганистаном 14:02
Джабаров: Россия не бросит Узбекистан при угрозе с афганской границы 14:00
Дени Вильнёв: Пол Атрейдес не будет главным героем в новой "Дюне" 13:54
Военврачей и химиков отправили в Абхазию бороться с коронавирусом 13:50
РФ не видит угроз для Центральной Азии со стороны талибов 13:48
Оперштаб: В Москве выявлено 1 489 новых случаев COVID-19 13:45
Александр Пушной будет вести новое шоу на ТВ 13:41
Пушков оценил слова госсекретаря США о выводе войск из Афганистана 13:34
"За что?": Джонни Депп пожаловался на бойкот со стороны Голливуда 13:33
Минстрой предложил бессрочно продлить работу Фонда ЖКХ 13:31
Военные доставляют воду к очагам пожара в Мордовском природном заповеднике 13:22
Умер автор музыки к "Трём иксам" с Дизелем Рэймонд Шафер 13:13
Лукашенко потребовал четкого функционирования транспортной отрасли 13:02
Вышел трейлер российского остросюжетного сериала "Коса" 12:57
В Узбекистане разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана 12:57
Талибы начали изымать оружие у населения Кабула 12:53
ПФР разъяснил порядок выплат по уходу за инвалидами и престарелыми 12:52
СМИ: Сборная Афганистана планирует отказаться от участия в Паралимпиаде 12:51
"Главный герой" возглавил российский прокат 12:51
Лавров призвал Киргизию оперативно реагировать на притеснения русских 12:50
Видео: Афганцы штурмуют самолеты в надежде улететь из страны 12:44
Фестиваль "Короче" откроется новой картиной Петра Буслова "БУМЕРанг" 12:44
Беларусь увеличила поставки картофеля в Россию в 11 раз 12:34
Сергей Кравцов: Учебный год начнется в традиционном формате 12:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
Насколько обоснованны страхи перед победой талибов в Афганистане
16.08.2021 14:00
Рубрика: Власть

Джабаров: Россия не бросит Узбекистан при угрозе с афганской границы

Текст: Дмитрий Гончарук

Россия не бросит Узбекистан в случае угрозы стране со стороны границы с Афганистаном, убежден первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: Shakib Rahmani / AFP
Захарова шокирована кадрами из аэропорта Кабула

"К сожалению, Узбекистан не входит в состав ОДКБ, но у России с Ташкентом есть договор об оказании помощи. Поэтому если будет угроза Узбекистану со стороны границы с Афганистаном, Россия Узбекистан не бросит", - сказал Джабаров РИА Новости.

По его словам, Москва готова выступать посредником для урегулирования ситуации в Афганистане, но все будет зависеть от того, какие шаги предпримут талибы (организация "Талибан" запрещена в России) в ближайшее время - "пойдут ли они по конституционному пути или начнут расправы".

Джабаров обратил внимание на то, что со стороны границы с Афганистаном угрозы существуют не только для Узбекистана, но и для Киргизии и Таджикистана. Причем вина за это лежит на Вашингтоне.

"По сообщениям ряда СМИ, маршал Абдул-Рашид Дустум может сейчас скрываться в Таджикистане. Не исключено, что туда могут подтянуться его сторонники и там может возникнуть очаг сопротивления талибам", - прогнозирует политик.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. Талибы начали наступать на правительственные силы. 15 августа объявило, что взяло под контроль всю территорию страны. Ряд высокопоставленных афганских военных и политиков бежали из страны, в том числе президент Ашраф Гани. Из Кабула он вылетел в Узбекистан, согласно последним данным, Гани уже находится в Омане.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Пушков оценил слова госсекретаря США о выводе войск из Афганистана
Захарова шокирована кадрами из аэропорта Кабула
Россия увеличит число рейсов в Венгрию, Киргизию, Таджикистан и на Кипр
Борца с коррупцией в таможне задержали за получение взятки в 1 млн рублей
За сутки в России подтверждено 20 765 случаев COVID-19 в 85 регионах
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите