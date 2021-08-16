Джабаров: Россия не бросит Узбекистан при угрозе с афганской границы

Россия не бросит Узбекистан в случае угрозы стране со стороны границы с Афганистаном, убежден первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"К сожалению, Узбекистан не входит в состав ОДКБ, но у России с Ташкентом есть договор об оказании помощи. Поэтому если будет угроза Узбекистану со стороны границы с Афганистаном, Россия Узбекистан не бросит", - сказал Джабаров РИА Новости.

По его словам, Москва готова выступать посредником для урегулирования ситуации в Афганистане, но все будет зависеть от того, какие шаги предпримут талибы (организация "Талибан" запрещена в России) в ближайшее время - "пойдут ли они по конституционному пути или начнут расправы".

Джабаров обратил внимание на то, что со стороны границы с Афганистаном угрозы существуют не только для Узбекистана, но и для Киргизии и Таджикистана. Причем вина за это лежит на Вашингтоне.

"По сообщениям ряда СМИ, маршал Абдул-Рашид Дустум может сейчас скрываться в Таджикистане. Не исключено, что туда могут подтянуться его сторонники и там может возникнуть очаг сопротивления талибам", - прогнозирует политик.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. Талибы начали наступать на правительственные силы. 15 августа объявило, что взяло под контроль всю территорию страны. Ряд высокопоставленных афганских военных и политиков бежали из страны, в том числе президент Ашраф Гани. Из Кабула он вылетел в Узбекистан, согласно последним данным, Гани уже находится в Омане.