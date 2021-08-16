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16.08.2021 15:06
Рубрика: Легковые авто

Эксперты назвали самое выгодное автомобильное топливо

Текст: Андрей Полухин
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

В США эксперты одной из национальных лабораторий министерства энергетики страны провели масштабное исследование "Комплексная количественная оценка совокупной стоимости владения для транспортных средств разных классов, размеров и силовых агрегатов". Для большей объективности они учитывали целый ряд факторов, включая стоимость самого автомобиля, амортизацию, расходы на топливо, страховку, обслуживание и ремонт, а также налоги и сборы. При этом машины разбили на несколько классов - от компактных седанов до грузовиков.

Фото: iStock
Почему автомобили на газе не могут завоевать рынок

Хотя понятно, что часть цифр имеет отношение исключительно американскому авторынку, результаты можно назвать объективными и любопытными. Выяснилось, что затраты на обслуживание полностью электрических автомобилей приблизительно на 40% ниже, чем у машин с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями. Но еще выгоднее оказались гибридные машины.

Отметим и выводы, сделанные на перспективу. Ученые уверены, что в ближайшее время стоимость владения "зелеными" автомобилями станет гораздо ниже из-за развития технологий и удешевления аккумуляторов и водородной инфраструктуры.

"Неизвестно, насколько быстро расходы на эти статьи упадут, но технология движется в правильном направлении", - приводит портал Electec аналитика Дэвида Голке.

Фото: Istock
Пять мифов о моторном масле

Напомним, группа российских экспертов недавно сделала вывод, что на рынке РФ продажи новых легковых авто на двигателях внутреннего сгорания приблизятся к нулю только к 2050 году. По мнению экспертов, отечественным нефтяным компаниям следует заняться диверсификацией бизнеса, которая могла бы восполнить потенциальные потери на рынке нефтепродуктов. Наиболее интересное направление - развитие производства тяговых аккумуляторов для электромобилей. Уже к 2030 году потребность в них вырастет минимум в 10 раз.