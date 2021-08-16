МИД: РФ поддерживает контакты со всеми политическими силами в Афганистане

Россия поддерживает контакты со всеми политическими силами в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире телеканала "Россия 24".

Как обратила внимание дипломат, делается это в соответствии с резолюцией СБ ООН 2020 года, которая предписывает странам поддерживать контакты со всеми сторонами.

МИД уже информировал об установлении рабочих контактов с представителями новых властей Афганистана. Делается это в целях обеспечения безопасности российского посольства в Кабуле. Как рассказал глава дипмиссии Дмитрий Жирнов, талибы всерьез занялись охраной представительства, подтвердив, что с российских дипломатов не упадет ни один волос.

По оценке спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, пока представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) ведут себя прилично. "Мы будем судить не по словам, а по делам. Если новая власть будет вести себя именно так, в дальнейшем соблюдать порядок и фундаментальные гражданские свободы и права человека, значит, так тому и быть", - отметил дипломат.