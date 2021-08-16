На Камчатке возобновятся полеты по маршрутам "Витязь-Аэро"

Жители Камчатского края не почувствуют неудобств после того, как авиакомпания "Витязь-Аэро" временно прекратила пассажирские перевозки. Как сообщили в правительстве края, перелеты между населенными пунктами полуострова будет осуществлять Камчатское авиапредприятие.

Напомним, Росавиация запретила "Витязь-Аэро" выполнять коммерческие пассажирские рейсы после падения в Курильское озеро принадлежащего ей вертолета Ми-8 с туристами на борту. А между тем этот авиаперевозчик является крупнейшим в регионе, ежегодно его услугами пользуются свыше 40 тысяч пассажиров.

- Камчатское авиапредприятие готово увеличить число рейсов, выполнять все регулярные маршруты и полностью заменить "Витязь-Аэро". Сейчас мы перестраиваем маршрутную сеть, превентивно отработали по экономике маршрутов и по регулярности", - сказал зампред правительства Сергей Миронов.

Глава региона Владимир Солодов поручил в кратчайшие сроки возобновить полеты "Витязь-Аэро". Он отметил, что нужно как можно скорее передать замечания комиссии Росавиации перевозчику, чтобы он мог оперативно их устранить и приступить к выполнению рейсов.

- Если со стороны правительства понадобится какая-то поддержка, мы окажем ее в приоритетном порядке, - подчеркнул губернатор.