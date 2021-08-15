Новости

Рогозин: "Роскосмос" не обвиняет астронавта из-за дыры в "Союзе" 07:33
Компания "Витязь-Аэро" приостановила перевозки туристов на Камчатке 07:24
Светосигнальные балки машин ДПС могут оснастить функцией видеонаблюдения 06:53
Юрист назвал запретные фразы в телефонном разговоре с неизвестными 06:52
Маск заявил о возможности высадки астронавтов на Луну до 2024 года 06:03
За сутки в Якутии ликвидировали 10 лесных пожаров из 166 05:58
На Камчатке возобновлены поисковые работы на Курильском озере 05:46
Трамп заявил о беззащитности посольства США в Афганистане 05:24
Кубинские медики пришли на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити 05:15
Ущерб от первой волны паводка в Приамурье составил 3,2 миллиарда рублей 04:57
Не менее 20 человек погибли при взрыве танкера в Ливане 04:40
Представительница Кузбасса победила в конкурсе "Миссис Россия - 2021" 04:04
Врач: Нужно петь народные песни для восстановления легких после COVID-19 03:56
В результате наводнений в Турции погибли 58 человек 03:21
Байден: США развернут 5 тысяч военных для эвакуации дипломатов из Афганистана 02:56
Муниципальные округа смогут наследовать имущество одиноких людей 02:19
В Гидрометцентре спрогнозировали сентябрь с минусовыми температурами 02:08
В Гаити число жертв землетрясения увеличилось до 304 01:56
В Израиле открылись пункты ночной вакцинации от COVID-19 01:46
Пушков назвал "провалом" стратегию США по Ближнему и Среднему Востоку 01:38
Елизавета Арзамасова из "Папиных дочек" родила ребенка 00:37
Израиль отозвал посла из Польши из-за подписанного закона о реституции 00:30
Байден поручил Блинкену добиться политического урегулирования в Афганистане 00:15
Вильфанд объяснил, почему топит курорты российского юга 14.08.2021
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227 14.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
15.08.2021 07:24
Рубрика: Происшествия

Компания "Витязь-Аэро" приостановила перевозки туристов на Камчатке

Текст: Ольга Журман

Авиакомпания "Витязь-Аэро" приостанавливает пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении и перевозки туристических групп в Долину гейзеров и озеро Курильское до окончания срока действия ограничения, сообщается на странице компании в Instagram.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю/ТАСС
МЧС: Вертолет на дне озера на Камчатке найден на глубине 145 метров

Вертолет этой кампании 12 августа упал в Курильское озеро на юге Камчатки. После катастрофы Росавиация запретила "Витязь-Аэро" выполнять коммерческие пассажирские рейсы. При этом запрет не распространяется на грузовые перевозки.

Вертолет Ми-8 с 13 пассажирами на борту потерпел крушение в минувший четверг. Выжили восемь человек, включая двух членов экипажа.

Накануне удалось достать из озера тела трех человек. В воскресенье было поднято тело четвертого погибшего.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Минтранс Росавиация ДФО Камчатский край Авиакатастрофы

Главное сегодня

Не менее 20 человек погибли при взрыве танкера в Ливане
Пушков назвал "провалом" стратегию США по Ближнему и Среднему Востоку
Захарова уточнила порядок выдачи визы журналистке BBC
Траты россиян на услуги связи и интернет в 2021 году выросли
Вильфанд объяснил, почему топит курорты российского юга
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям