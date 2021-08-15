Компания "Витязь-Аэро" приостановила перевозки туристов на Камчатке

Авиакомпания "Витязь-Аэро" приостанавливает пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении и перевозки туристических групп в Долину гейзеров и озеро Курильское до окончания срока действия ограничения, сообщается на странице компании в Instagram.

Вертолет этой кампании 12 августа упал в Курильское озеро на юге Камчатки. После катастрофы Росавиация запретила "Витязь-Аэро" выполнять коммерческие пассажирские рейсы. При этом запрет не распространяется на грузовые перевозки.

Вертолет Ми-8 с 13 пассажирами на борту потерпел крушение в минувший четверг. Выжили восемь человек, включая двух членов экипажа.

Накануне удалось достать из озера тела трех человек. В воскресенье было поднято тело четвертого погибшего.