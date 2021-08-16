Обновленный Skoda Kodiaq для России оценили почти в 2 млн рублей

Компания Skoda сообщила, что продажи обновлённого Kodiaq стартуют в России в сентябре и опубликовала начальный прайс на новинку.

Купить Skoda Kodiaq в стартовой версии Active с мотором 1.4 TSI мощностью 125 л.с., МКП и передним приводом можно будет за 1 961 000 рублей. Это на 59 000 рублей больше, чем стоит сейчас дореформенная версия кроссовера.

Обновлённый Skoda Kodiaq был представлен в апреле 2021 года. Модель получила изменённую решётку радиатора с уменьшенным углом наклона, другие, более узкие, фары (впервые для кроссовера доступна опциональная матричная оптика), новый комплект легкосплавных дисков на 20 дюймов

Повышение цены можно связать не только с рестайлингом, но и с расширением списка базового оборудования.

Так, например, обновлённый Kodiaq в комплектации Active получил светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, многофункциональное двухспицевое рулевое колесо с отделкой из кожи, цветной дисплей Maxi Dot.

Список опций, которые есть у кроссовера в "базе" у дорестайлингового Kodiaq, остался прежним: двухзонный климат-контроль, передние сиденья с подогревом, мультимедийная система Swing c восемью динамиками.

По итогам первого полугодия Skoda Kodiaq стал восьмым в списке самых продаваемых кроссоверов в России.