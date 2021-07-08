Топ-10 самых продаваемых кроссоверов в первом полугодии

По итогам первого полугодия российский авторынок показал положительную динамику, которая позволила экспертам АЕБ улучшить прогноз по году. Россияне продолжают пересаживаться на кроссоверы и внедорожники: на них приходится половина списка самых продаваемых моделей.

На первом месте - Hyundai Creta, которую купили 38 800 человек, это на 9246 единиц больше, чем с января по июнь в 2020 году.

Семейство Lada Niva расположилось на второй строчке с результатом 30 108 автомобилей, продемонстрировав огромный прирост - плюс 10 669 экземпляров. "Бронзу" взял Toyota RAV4: 19 103 автомобилей (+ 3046 экз.).

Volkswagen Tiguan выбрали 18 938 россиян (+ 5490 экз.), Renault Duster, показавший по итогам июня, что у него есть большой потенциал, за шесть месяцев нашёл 14 851 покупателя (+ 2 765 экз.).

На шестой строчке - Kia Sportage, разошедшийся с января по июнь тиражом 14 422 автомобиля (+ 3550 экз.). Седьмое и восьмое места - у Skoda Karoq и Kodiaq: "чешки" продались в количестве 11 347 и 11 251 кроссовер (+ 6374 и 2523 экз.).

Renault Kaptur купили 10 147 раз (+ 1610 экз.) - девятое место. Замыкает топ-10 единственная модель, у которой по итогам полугодия отрицательная динамика: Nissan Qashqai имеет в своём активе 9654 покупателя (- 627 экз.).

Немногим меньше у Kia Seltos (11 место) - 9613 кроссовера (+ 5603 экз.). Также за пределами топ-10 оказались Mazda CX-5 и Renault Arkana, которые были проданы в количестве 9610 и 9354 авто, что на 761 и 2118 экземпляров больше, чем в январе-июне 2020 года.