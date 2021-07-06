Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.07.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Creta вернулась, Karoq догоняет RAV4: топ-10 самых популярных SUV в июне

Текст: Андрей Полухин
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала итоги продаж новых автомобилей в июне 2021 года. "РГ" составила традиционный топ-10 самых продаваемых SUV.

Первое место вновь вернулось к бестселлеру Hyundai - кроссоверу Creta. Автомобиль в первый месяц лета разошелся тиражом 7 315 штук, что на 898 больше, чем годом ранее, и на 1598 - чем в неудачном мае, когда корейский автомобиль уступил лидерство российской Lada Niva. На этот раз Legend (бывшая Lada 4x4) и Travel (экс-"Шнива") собрали на двоих 5 399 продаж. Это на 770 меньше, чем в мае, но 1 167 больше, чем в июне 2020-го. Вновь в тройке прежний чемпион - Renault Duster. Его результат 4 875 сделок, что на 2 318 больше прошлогоднего.

Четвертое и пятое места разыграли между собой Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. У "немца" 3 563 продажи (+1 411), у "японца" - 2 662 (+27). И последнего уже догоняет Skoda Karoq - 2 426 экземпляров (+689).

Фото: Пресс-служба Hyundai
Новый Hyundai Tucson кардинально преобразился. Будут ли покупать?

Продолжает удивлять высокими тиражами Hyundai Santa Fe - 2 213 штуки (+1 337). Весьма недешевый кроссовер опередил более доступные Seltos и Sportage от родственного бренда Kia - 1 971 и 1 889 продаж соответственно (-133 и +280 в годовом сравнении). А замыкает топ-10 Renault Arkana (1 889 штук, +280).

В топ-10 за полугодие ситуация такая: Hyundai Creta (38 800), Lada Niva (30 108), Toyota RAV 4 (19 103), VW Tiguan (18 938), Renault Duster (14 851), Kia Sportage (14 422), Skoda Karoq (11 347), Skoda Kodiaq (11 251), Renault Kaptur (10 147) и Nissan Qashqai (9 654).

#Lada #Toyota #Volkswagen #Hyundai