"Призрак Сайгона" ударил по Байдену

Быстрое падение вооруженных сил и правительства Афганистана стало шоком для президента Байдена и высокопоставленных членов его администрации, которые еще в июле рассчитывали, что пройдут месяцы, прежде чем будет сформировано переходное, гражданское правительство в Кабуле на основании оказавшегося эфемерным февральского (2020 года) соглашения Белого дома с талибами. Теперь даже официальные лица американской администрации откровенно признают, что просчитались. "Дело в том, что мы видели, что эти силы были неспособны защитить страну, - сказал госсекретарь Энтони Блинкен CNN, подразумевая силы национальной безопасности Афганистана. - И это произошло быстрее, чем мы ожидали".

Призрак Сайгона: возвращение

Пока не определены политические риски для Байдена, который, как метко отмечали эксперты, все это время, после вступления в должность в январе 2021 года, опасался повторения в Афганистане "призрака Сайгона", когда 46 лет назад американские "вертушки" эвакуировали опешивших, уже потерявших веру в спасение соотечественников-дипломатов с крыши посольства во Вьетнаме. С одной стороны, большинство американцев, как свидетельствуют опросы, поддерживают вывод войск из Афганистана, и помощники Байдена подсчитали, что страна разделяет его усталость от затягивания 20-летнего конфликта в этой стране. С другой стороны, Байден не просто увяз в афганском "болоте", как три его предшественника из Белого дома. Он откровенно подставился, приняв не просчитанное с учетом афганских реалий решение о выводе войск из этой "средневековой" по ментальности страны.

Отдельно заметим, что в самый решающий момент, 78-летнего Байдена не поддержала ни молодая, по его меркам, "правая рука", вице-президент Камала Харрис. Ни третье лицо в стране, 81-летняя спикер палаты представителей Ненси Пелоси. Наконец, "старая гвардия" и "молодая поросль" "партии осла". Лишь только госсекретарь Энтони Бликен, четвертое по статусу лицо в американской властной иерархии, сказал, что "повторения Сайгона" не будет. Но после фактически признал, что американцев "подставили". Накануне промежуточных выборов в конгресс 2022 года республиканцы получили в свои руки такой козырь, который им не снился еще какой-нибудь месяц назад. Не зря Дональд Трамп, который, кстати, инициировал прошлогоднюю сделку с талибами, теперь может потирать руки: он уже назвал действия Байдена "одним из самых величайших поражений в американской истории".

"Призрак падения Сайгона" в 1975 году теперь будет неизбежно висеть дамокловым мечом над нынешним главой Белого дома после того, как "Талибан" за считанные дни не просто достиг контроля над большими участками страны, а легко захватил власть в стране, пораженной коррупцией, неспособностью ее проамериканских, марионеточных властей справиться с многочисленными угрозами и вызовами.

Тем временем некоторые члены конгресса уже требуют от администрации Байдена дополнительной информации о том, как ее разведка могла так неверно оценить ситуацию на месте или почему не было разработано более надежных планов на случай непредвиденных обстоятельств для эвакуации американцев и их союзников из Афганистана.

То, что власти этой страны во главе с президентом Ашрафом Гани не смогут противостоять наступлениям талибов, не являлось неожиданностью для многих политиков и экспертов. Оценки американской разведки за последний год предложили различные варианты того, что многие представители национальной безопасности считали неизбежным. Сам Байден неоднократно заявлял в течение последних месяцев, в том числе, когда Гани посетил его в Овальном кабинете этим летом, что лидерам Афганистана необходимо примирить свои разногласия, если у них есть хоть какая-то надежда на сохранение власти. Но в результате Гани, позорно бежав из страны, подставил как своих кураторов, так и первых лиц афганской политической элиты.

Хотя те же американские официальные лица не раз выражали тревогу по поводу неспособности Гани защитить ключевые города и провинции от талибов, несмотря на то что он изложил стратегию для этого во время своего общения с Байденом и другими высокопоставленными американскими политиками. "Талибан" вел переговоры с правительством Афганистана о том, кто будет править страной, после поразительно быстрого продвижения группы боевиков по стране, захватившей власть над десятками ключевых городов, часто практически без сопротивления. Но эти переговоры, похоже, были сорваны внезапным бегством президента Гани.

Почему был непопулярен Гани?

Наверняка, критики Байдена не преминут упрекнуть его в излишнем доверии и ставке на Гани, который оказался безвольным политиком и обычным трусом. 72-летний Гани провел большую часть своей карьеры за границей в качестве студента и преподавателя, прежде чем вернуться в Афганистан в 2002 году, напоминает Guardian. "Неспособность Гани объединить страну и его склонность окружать себя кадрами интеллектуалов с западным образованием привели Афганистан к этой точке, - сказал Билл Роджио, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий, американского исследовательского института. - Когда Афганистан начал рушиться, он отказался заниматься проблемами и еще больше изолировал себя от влиятельных лиц, которые были нужны ему для решения проблемы, а также от афганского народа".

Стиль правления Гани часто характеризовался экспертами, как "высокомерный", он редко прислушивался к советам своего правительства и часто публично ругал тех, кто бросал ему вызов. Национальные меньшинства обвиняли его в том, что он защищает этнических пуштунов, считая себя противником талибов, которые в основном принадлежат к той же этнической группе. Он отчуждал другие этнические меньшинства, и разрыв между национальными группами в Афганистане становился все больше. Более того, во время своей предвыборной кампании в 2014 году Гани даже проходил "курс управления гневом".

Критики Гани говорят, что его деспотичный стиль руководства в некоторой степени виновен в быстром распаде афганской армии и антиталибском альянсе полевых командиров, которые бежали или сдались повстанцам вместо того, чтобы сражаться за непопулярного президента. "Его крахом стало настойчивое стремление к централизации власти любой ценой и упорный отказ привлечь больше людей под свои знамена, - сказал Майкл Кугельман, заместитель директора Азиатской программы в американском Центре Вильсона. - Позже его неспособность разработать четкую стратегию борьбы с повстанцами Талибана и представления о том, что он препятствует мирному процессу, также навредили ему".

Байден не учел обстоятельства

Тем не менее, Байден чуть больше месяца назад преуменьшил вероятность того, что афганское правительство может рухнуть, а "Талибан" захватит власть, заявив, что данный результат не является неизбежным. Он настаивал на том, что "не будет никаких обстоятельств", при которых американский персонал будет эвакуирован с крыши посольства в Кабуле, отвергая любые ассоциации с падением Сайгона. А в пятницу, администрация США заявила, что столица Афганистана Кабул не находится в "среде неминуемой угрозы".

К утру воскресенья официальный представитель США сообщил CNN, что эвакуация американского персонала идет полным ходом с целью вывести сотрудников посольства США к утру вторника, если не раньше, однако вскоре после этого большинство сотрудников посольства было спешно эвакуировано из дипломатического корпуса в Кабуле. Телеканал показал кадры, как американские вертолеты вывозили сотрудников из посольства для их эвакуации из страны на фоне наступления талибов. И все это, как раз, вызывало ассоциации с "призраком Сайгона", который 46 лет спустя стал реальностью в Кабуле.

Байден, который в настоящее время проводит выходные в резиденции Кэмп-Дэвид в рамках своих летних каникул, не планирует возвращаться в Белый дом и не говорил публично о ситуации в Афганистане со вторника. По словам источника, Белый дом не хотел, чтобы события в Кабуле "стали Катриной администрации Байдена", имея в виду ураган 2005 года, на который администрация Буша не поспешила среагировать во время его августовских каникул.

Влиятельный республиканец в комитете по иностранным делам палаты представителей в воскресенье раскритиковал администрацию Байдена за стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане, назвав это "явной катастрофой эпических масштабов", которая может привести к ужасным последствиям. Представитель Техаса Майкл МакКол заявил, что "это будет пятно на этом президенте и на этом президентстве". "Я думаю, что его руки будут в крови за то, что они сделали", - сказал МакКол, добавив, что, по его мнению, Афганистан собирается вернуться "в состояние до 11 сентября - питательную среду для терроризма".

Что такое "Талибан"?

"Талибан" зародился среди молодых афганцев, которые учились в суннитских исламских школах, называемых медресе в Пакистане, после бегства из Афганистана в 1970-1980-е годы. Они получили свое название от "талиб", арабского слова, обозначающего студент. В начале 1990-х годов, когда в Афганистане царил хаос и коррупция времен гражданской войны, в южной провинции Кандагар был сформирован "Талибан" под руководством одноглазого муллы Омара. Как отмечает AFP, мулла Омар, который руководил талибами до своей смерти в 2013 году, был выходцем из могущественной пуштунской этнической группы, из которой происходит большинство боевиков группировки. "Талибан" ведет борьбу с поддерживаемым Западом афганским правительством в Кабуле с тех пор, как оно было отстранено от власти в 2001 году. Первоначально в него входили так называемые "моджахеды".

Хайбатулла Ахундзаде в настоящее время является ее высшим лидером, а соучредитель "Талибана" мулла Барадар возглавляет ее политическое крыло. Талибы получили существенную поддержку со стороны Пакистана и первоначально - молчаливое одобрение Соединенных Штатов. Вооруженные танками, тяжелым вооружением и деньгами для поддержки местных командиров, они неуклонно двигались на север, прежде чем захватить столицу Кабул 27 сентября 1996 года. Правительство "Талибана" ввело строжайшее толкование шариата, учредив религиозную полицию для подавления "порока". Музыка, телевидение и популярные развлечения, такие как запуск воздушных змеев, были запрещены. Школы для девочек были закрыты, а женщинам не разрешали работать и заставляли носить в общественных местах паранджу. Суды талибов назначали крайние меры наказания, включая отрубание рук ворам и забивание камнями женщин, обвиненных в супружеской неверности. К 1998 году талибы контролировали 80 процентов страны, но были признаны законным правительством только Пакистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. В 2001 году они взорвали 1500-летние гигантские статуи Будды в центральной долине Бамиана. Мулла Омар жил в основном в Кандагаре в доме, который, как сообщается, построил для него Усама бен Ладен. "Талибан" позволил Афганистану стать убежищем для запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида", которая создала тренировочные лагеря.

После нападений 11 сентября 2001 года, в результате которых погибло около 3000 человек в США, сразу же была возложена ответственность на "Аль-Каиду". Обвинив талибов в отказе выдать Бен Ладена, США и их союзники в октябре нанесли авиаудары по Афганистану. К началу декабря правительство "Талибана" пало, его лидеры бежали в свои опорные пункты на юге и востоке или через границу в зону племен Пакистана. Сначала списанные как исчерпавшая себя сила, "Талибан" перестроился, чтобы возглавить повстанческое движение против нового правительства, поддерживаемого Западом.