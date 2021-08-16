Внутри вертолета Ми-8 обнаружили трех погибших и "черный ящик"

Тела трех туристов и, предположительно, бортовой самописец найдены внутри вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на зампреда Романа Василевского.

По его словам, в воскресенье спасатели и военные с помощью специального оборудования через люк смогли осмотреть кабину воздушного судна и нашли там трех погибших и "черный ящик". Извлекать тела планируют с помощью дрона. Бортовой самописец поднимут после того, как к месту крушения доставят необходимое оборудование.

- Сегодня военные обследуют дно озера. В ближайшее время будет принято решение, каким способом извлечь вертолет из воды. Сейчас специалисты занимаются поиском обломков и отмечают на карте места, где они находятся. Все основные части вертолета найдены", - сказал Василевский.

Ранее сообщалось, что за выходные спасателям удалось поднять со дна озера пять тел.

Напомним, утром 12 августа вертолет Ми-8 местной авиакомпании "Витязь-Аэро" рухнул в Курильское озеро. На его борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Выбраться из затонувшей машины удалось двум членам экипажа и шести пассажирам.

По факту крушения расследуется уголовное дело.