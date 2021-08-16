Похитителю школьницы на Алтае предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение 40-летнему жителю Алтайского края, удерживавшему в подвале 12-летнюю школьницу. Безработного сельчанина обвинили в похищении ребенка и действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

- Он допрошен в качестве обвиняемого, с ним проведена проверка показаний на месте происшествия, - сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, 31 июля в Бийском районе Алтайского края пропала 12-летняя девочка. Ее вещи, велосипед и телефон был найдены на берегу реки Бия. Однако спустя два дня она сама вернулась домой. Оказалось, что ее подкараулил и похитил местный житель. К похищению ребенка он готовился долго и тщательно. Подвал на территории своего участка злоумышленник выкапывал несколько лет.

- С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок, - рассказали подробности похищения следователи. - Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал занимаемого им дома, где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Но спустя два дня после похищения у преступника сдали нервы. Узнав о масштабах поисков девочки, он принял решение ее отпустить. Когда правоохранители пришли за ним, подозреваемый уже скрылся. Более недели злоумышленника разыскивали полицейские, местные жители и волонтеры.

Поймать похитителя помог рыбак из Онгуйдайского района Республики Алтай. Сельчанин ловил рыбу у села Курота, увидел на берегу реки незнакомца, который показался ему похож на разыскиваемого преступника, и позвонил в полицию.