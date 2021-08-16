В Томске обжаловали оправдательный приговор по делу о "ворах в законе"

Томская областная прокуратура внесла апелляционное представление по приговору, основанному на оправдательном вердикте присяжных в отношении фигуранта первого в России уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Как рассказал "РГ" представитель ведомства, апелляция связана с обнаружением нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе судебного рассмотрения дела. О каких именно нарушениях идет речь, пока не сообщается. Если представление прокуратуры будет поддержано судом, фигуранта дела может ожидать новое судебное разбирательство.

Напомним, Томский областной суд 5 августа вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении томича, которого обвиняли в занятии положения так называемого "вора в законе". Мнения восьми присяжных разделились поровну: четверо из них признали подсудимого невиновным. В таком случае судебное решение принимается в пользу обвиняемого.