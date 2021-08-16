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16.08.2021 19:58
Рубрика: Происшествия

Четверо крымских сторонников "Хизб-ут Тахрир" получили большие сроки

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Южный окружной военный суд приговорил четырех крымчан, причастных к деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", к разным значительным тюремным срокам. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Так, одного из участников ячейки Эльдара Кантимирова суд приговорил к 12 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Другого, Руслана Нагаева, к 13 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Их сообщников Руслана Месутова и Ленура Халилова - к 18 лет годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Все они проходили обвиняемыми по уголовным делам, возбужденным по статьям 205.5 УК РФ (организация и участие в деятельности террористической организации) и 278 УК РФ (попытка свержения госстроя в Российской Федерации).

Мужчин задержали в июне 2019 года в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе. При обыске у них изъяли экстремистскую литературу, средства связи, электронные носители информации. Всего в ходе спецмероприятий тогда оперативники задержали восемь человек.

Следствие установило, что Халилов и Месутов с июня 2018 по июнь 2019 года организовывали в Алуште деятельность структурного подразделения запрещенной в РФ террористической организации "Партия исламского освобождения", или "Хизб ут-Тахрир", в которую вошли Нагаев и Кантимиров. До задержания все они, используя идеологические материалы запрещенной организации и соблюдая меры конспирации, пропагандировали организацию среди крымчан, склоняя последних к вступлению в ее ряды. Кроме того, сторонники запрещенной "Хизб ут-Тахрир" вели деятельность, направленную на создание благоприятных условий к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации.

- Халилов и Месутов вырабатывали, определяли и корректировали планы, цели, задачи возглавляемой ими ячейки, организовывали и проводили конспиративные собрания членов ячейки, а Нагаев и Кантимиров участвовали в агитационно-пропагандистских занятиях ячейки, - уточнили в пресс-службе суда.

Справка "РГ"

"Хизб ут-Тахрир" признана террористической организацией и запрещена в России по решению Верховного суда РФ с 2003 года.

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