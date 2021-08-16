На Кубани для оценки ущерба от подтоплений создали больше 90 комиссий

Мощные ливни затопили низменности во многих районах Краснодарского края. Удар стихии привел к подтоплениям более двух тысяч домов, и сейчас в работу включились оценочные комиссии, которые должны зафиксировать нанесенный природой ущерб. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, уже больше 90 таких комиссий находятся на выездах.

- За считанные часы в городах побережья по очереди выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева на помощь людям брошены силы аварийно-спасательной службы "Кубань-спас", ремонтные бригады энергокомпаний, дорожные службы. Используем весь комплекс мер по ликвидации последствий непогоды. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается, - отметил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

Произошло подтопление низменных участков в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах.

Как сообщалось ранее, подтопленными в Краснодарском крае оказались больше двух тысяч домовладений в 33 населенных пунктах. Циклон принес на территорию Кубани проливные дожди, которые не утихают уже несколько дней.