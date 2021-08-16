Вода после ливня в Новороссийске начала уходить

Новости

В Москву придет долгая золотая осень 08:35
Финансист рассказал об опасности досрочного погашения кредита 08:13
Пушков назвал происходящее в Афганистане реваншем истории 07:51
Ученые оценили риск заражения "дельтой" от вакцинированного человека 07:34
Персонал посольства США в Кабуле полностью эвакуирован в аэропорт 06:20
Внутри вертолета Ми-8 обнаружили трех погибших и "черный ящик" 05:35
Захарова: Польша не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях 05:28
Пентагон: Только 2 тысячи военных США находятся сейчас в Кабуле 04:56
В аэропорту Якутска задержали более 30 рейсов из-за дыма и тумана 04:45
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности постковидного синдрома 04:16
Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 подняли со дна озера 04:16
Посольство РФ: Находящиеся в Гаити россияне не обращались за помощью 03:44
Число военных США в Афганистане в ближайшие 48 часов достигнет 6 тысяч 03:09
В Гаити число жертв землетрясения достигло почти 1,3 тысячи 02:54
Вице-президент Афганистана заявил, что никогда не поклонится талибам 02:38
Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за захвата Афганистана талибами 02:32
США вывезли за воскресенье из Афганистана 500 сотрудников посольства в Кабуле 01:42
Вильфанд: По всей России установились температуры выше нормы 01:25
Ситуация в аэропорту Кабула стремительно меняется 00:52
"Барселона" выиграла в первом матче после ухода Месси 00:22
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал в Ташкент 00:20
"Талибан" взял под свой контроль президентский дворец в Кабуле 15.08.2021
Пентагон отправил тысячу военных в Кабул для помощи в эвакуации 15.08.2021
Президент Афганистана Ашраф Гани объяснил отъезд из страны 15.08.2021
Астрономы заметили новый шлейф метеорного потока Персеиды 15.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
16.08.2021 08:52
Рубрика: Происшествия

Вода после ливня в Новороссийске начала уходить

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Уровень воды в Новороссийске после мощных ливней постепенно снижается. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Там также уточнили, что подтопленными оказались по меньшей мере 80 домовладений.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Новороссийск вслед за Геленджиком и Крымском включил сирены оповещения

- Мониторинговые группы обходят территорию, чтобы определить в какой помощи жители нуждаются в первую очередь. К ликвидации последствий сильного ливня в Новороссийске подключены все городские службы, спасатели, ремонтно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций, - говорится в сообщении оперштаба.

Как сообщалось ранее, на Новороссийск 15 августа обрушились залповые ливни, которые привели к подтоплениям в нескольких районах города. Силы и средства были приведены в готовность заранее, режим ЧС ввели еще два дня назад. Также ночью досталось Геленджику, там также включили сирены

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Пушков назвал происходящее в Афганистане реваншем истории
В 17 регионах РФ начали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД
В Гаити число жертв землетрясения достигло почти 1,3 тысячи
Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за захвата Афганистана талибами
Вильфанд: По всей России установились температуры выше нормы
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям