Вода после ливня в Новороссийске начала уходить

Уровень воды в Новороссийске после мощных ливней постепенно снижается. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Там также уточнили, что подтопленными оказались по меньшей мере 80 домовладений.

- Мониторинговые группы обходят территорию, чтобы определить в какой помощи жители нуждаются в первую очередь. К ликвидации последствий сильного ливня в Новороссийске подключены все городские службы, спасатели, ремонтно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций, - говорится в сообщении оперштаба.

Как сообщалось ранее, на Новороссийск 15 августа обрушились залповые ливни, которые привели к подтоплениям в нескольких районах города. Силы и средства были приведены в готовность заранее, режим ЧС ввели еще два дня назад. Также ночью досталось Геленджику, там также включили сирены