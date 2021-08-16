РФ не видит угроз для Центральной Азии со стороны талибов

Россия не видит прямой угрозы со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ) для своих союзников в Центральной Азии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире "Первого канала".

"Прямой угрозы нашим союзникам в Центральной Азии мы не видим, нет ни одного факта, говорящего об обратном", - отметил дипломат. Тем не менее расслабляться нельзя. "В такой хаотичной ситуации, когда идет смена режима, всегда возникает ниша для других международных террористических организаций, которые могут в перспективе представлять угрозу безопасности наших союзников, мы исходим из этого понимания", - заявил Кабулов.

По его словам, контакты с движением "Талибан" (запрещено в РФ) давно налажены. "То, что мы загодя подготовили почву для разговора с новой властью в Афганистане, это актив российской внешней политики, который мы используем по полной в долгосрочных интересах Российской Федерации", - заявил представитель МИД РФ. Как обратил внимание дипломат, талибы неоднократно подтверждали, что у них нет экстерриториальных целей.

Напомним, после объявления о выводе американских войск из Афганистана движение "Талибан" начало наступление на правительственные силы и к 15 августа установило контроль над всей территорией Афганистана.