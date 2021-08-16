Самолеты "Аэрофлота" не будут летать над территорией Афганистана

С 16 августа над территорией Афганистана не будут летать самолеты "Аэрофлота", рассказал официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

По его словам, самолеты "Аэрофлота" будут летать в обход территории Афганистана до нормализации обстановки.

"Фактически ограничения касаются двух рейсов - Дели и Бангкок", - сказал Демин.

Как передает ТАСС, изменит направление некоторых рейсов и крупнейшая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo - ее самолеты тоже с понедельника не будут летать над Афганистаном.

Накануне боевики запрещенной в России террористической организации "Талибан" вошли в Кабул и установили полный контроль над столицей Афганистана. До этого были захвачены все крупные города. Президент страны Ашраф Гани вместе с семьей уехал за границу.

Управление гражданской авиации Афганистана рекомендовало гражданским самолетам избегать воздушного пространства над Кабулом. Аэропорт в афганской столице остается под контролем сил НАТО, все регулярные рейсы были отменены, вылетают только военные самолеты, а также проводится эвакуация дипломатических и гражданских сотрудников иностранных государств.