СМИ: В аэропорту Кабула в хаосе погибли семь человек

Семь человек погибли в результате хаоса, возникшего в аэропорту Кабула во время эвакуации из страны. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Ранее в СМИ попала информация, что после предупредительной стрельбы в воздух, открытой американскими военными, погибли пять человек. По данным газеты The Wall Street Journal, еще двое вооруженных мужчин слишком близко подошли к позициям американских сил и были застрелены.

Как передает CNN, в еще одном инциденте огнестрельное ранение получил один из американских военных.

Хаос в аэропорту возник в связи со стремлением афганцев любыми способами покинуть страну, для этого они прорываются к самолетам и пытаются зацепиться за фюзеляж или шасси. В социальные сети и СМИ попали кадры, как трое молодых людей не удержались за шасси и погибли, упав с большой высоты.

Чтобы навести порядок на летном поле, американские военные временно приостановили эвакуацию. В настоящее время вылеты самолетов из аэропорта Кабула возобновлены.