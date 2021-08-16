Стартовали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460

Марка Lexus объявила о старте заказов на рестайлинговый внедорожник Lexus GX 460. Автомобиль получил в России обновленную мультимедийную систему c поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, в которой теперь доступны "Яндекс.Карты" и "Навигатор".

Владельцы смогут пользоваться приложениями сервисов на новом 10 дюймовом многофункциональном дисплее с сенсорным управлением во всех комплектациях. Блок управления климат-контролем и мультимедиа получили новый внешний вид. При этом сохранено кнопочное управление и даже слот CD-проигрывателя.

В оформлении салона, как и прежде, использована натуральная кожа и декоративные вставки под черное дерево с лазерной гравировкой. Кроме того, расширена контурная подсветка.

Цены на автомобиль стартуют с отметки 5 895 000 рублей.

Lexus GX предлагается в нашей стране с безальтернативной силовой установкой - это 4,6-литровый V8, развивающий 296 л.с. и 438 Нм крутящего момента в паре с шести­ступенчатым "автоматом" и системой полного привода.

В начале августа были объявлены российские цены на обновленный Lexus ES.