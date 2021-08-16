Захарова: Польша не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях

Действия властей Польши демонстрируют, что Варшава не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя закон о реституции имущества евреев, отобранного во Вторую мировую войну.

Ранее этот закон вызвал резкую реакцию со стороны Израиля, а президент Польши Анджей Дуда в ответ назвал свою страну хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев, напомнила дипломат.

Представитель МИД назвала безнравственной попытку отделить память о жертвах от памяти от тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы их было меньше. Это и есть инструментализиция массового уничтожения в текущих политических целях, отметила Захарова.

Напомним, между Израилем и Польшей разгорелся конфликт из-за принятых польским Сенатом (верхней палатой парламента) поправок к административному кодексу. Они призваны урегулировать тяжбы с участием владельцев довоенной собственности, претендующих на ее возвращение (реституцию). Отныне любые иски ограничат 30-летним сроком давности манипуляций с имуществом. По его истечении вернуть то, что было конфисковано, или добиться компенсации будет невозможно.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет осудил подписание поправок в польское законодательство. По его словам, это постыдное решение и позорное презрение к памяти о Холокосте. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид сообщил, что поручил поверенному в делах государства в Варшаве немедленно вернуться домой "для бессрочных консультаций". Не поедет в Польшу и новый посол Израиля, который уже готовился заступить на пост.