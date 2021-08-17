Авиакатастрофа Ил-112В под Кубинкой попала на видео

Крушение опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В близ подмосковной Кубинки попало на кадры видеосъемки очевидца происшествия.

Авиакатастрофа произошла во вторник днем. На кадрах запечатлено, как самолет летит на небольшой высоте, как вдруг из-под правого крыла начинает вырываться пламя. Затем борт делает правый поворот, теряет управление, переворачивается и падает в лесной массив, после чего в небо поднимаются черные клубы дыма и пламя.

Ранее сообщалось, что на борту находились трое членов экипажа, включая командира Героя Россия Николая Куимова, - по предварительным данным, все они погибли.