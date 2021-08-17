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Рубрика: В мире

Байден выделил 500 миллионов долларов на помощь беженцам из Афганистана

Президент США Джо Байден распорядился увеличить расходы на помощь афганским беженцам. Речь идет о сумме примерно 500 миллионов долларов, пишет ТАСС.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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В Белом доме напомнили, что из-за сложной ситуации в Афганистане увеличился поток обращений за специальными иммиграционными визами США. В июле этого года американский лидер одобрил выделение почти ста миллионов долларов на эвакуацию из Афганистана лиц, помогавшим американским войскам.

Ранее сообщалось, что 15 августа в Соединенные Штаты из Афганистана вылетели около 500 сотрудников американского посольства в Кабуле. Еще около четырех тысяч сотрудников посольства США все еще должны покинуть республику. Американская сторона пообещала ускорить эвакуацию.

Кстати, когда представители движения "Талибан" (запрещено в России) в минувшее воскресенье установили полный контроль над столицей страны, сотни афганцев устремились в аэропорт, чтобы улететь.

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