Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о принятом решении вывести американские войска из Афганистана. "Я твердо стою на своем решении", - сказал политик в своем телеобращении к нации. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в республике, а дальнейшее пребывание в ней грозит большими потерями, в том числе финансовыми.

"Я президент США, все деньги на меня ложатся", - объяснил глава Белого дома. По его мнению, Россия и Китай хотят, чтобы Америка вкачивала в Афганистан миллиарды долларов.

Многие эксперты обратили внимание на тот факт, что Байден фактически переложил вину за происходящее в Афганистане на президента Ашрафа Гани. "Мы дали им все, чтобы они определили свое будущее. Но мы не могли снабдить их желанием бороться за их будущее", - заявил президент США. Он убежден, что американцы "не должны бороться и умирать в войне, если афганские силы не желают бороться сами за себя".

Байден отметил, что готов к критике в свой адрес, но все равно считает, что поступил правильно. "Ошибка - это оставаться (в Афганистане - прим. "РГ") и сражаться бесконечно в конфликте, который не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - высказал свое мнение Байден.