Банк России ввел новые требования для микрофинансовых организаций

Российские микрофинансовые организации (МФО) и крупные кредитные потребительские кооперативы с 1 октября должны будут должны публиковать на своих сайтах и по мере необходимости актуализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности. Об этом говорится в сообщении Банка России.

В частности, будут раскрываться порядок выдачи займов и привлечения денег, контактные данные организации, включая информацию о руководителях, а также сведения о предписаниях, ограничивающих выдачу займов и привлечение денег. Кроме того, МФО и КПК будут обязаны сообщать, куда клиенты могут пожаловаться, если возникнут проблемы, и о возможности направить обращение финансовому уполномоченному.

Такие требования для этих участников рынка вводятся впервые.

В последний год россияне стали чаще сталкиваться с "черными" кредиторами, которые выдают займы, не имея лицензии Банка России, или не входят в реестр регулятора.

Ранее стало известно о новом способе мошенничества. Микрофинансовые организации переводят гражданам, которые не оформляли у них займы, деньги, а потом начисляют проценты за использование средств.