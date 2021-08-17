Чулпан Хаматова возглавит жюри "Кинотавра"

32-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" раскрыл карты - объявил программу и жюри. Как оказалось - сплошь козырные. Этот год для российского кино более чем урожайный - достаточно посмотреть на наше представительство на крупнейших международных кинофестивалях. Российские премьеры большинства из картин, уже отмеченных на международном уровне, состоятся на "Кинотавре".

При этом, по словам программного директора кинофестиваля Ситоры Алиевой, наш "Кинотавр" открыл эти фильмы гораздо раньше, чем они появились в мире. Она высказала понимание того факта, что авторам хочется сделать громкую премьеру своей картины на международном уровне. Так, например, Алиева рассказала о том, что режиссер фильма-победителя прошлого года "Пугало" Дмитрий Давыдов (Якутия) уже снял две новые картины. Одну из них смотрели "всем "Кинотавром", в смысле - отборщики из оргкомитета, но этой ленте было сделано предложение, от которого невозможно отказаться - провести премьеру на международном кинофестивале класса "А". Скоро мы об этом услышим. Лента участницы конкурса короткого метра фестиваля этого года Насти Коркия "ГЭС-2" попала в программу кинофестиваля в Венеции. Об этом стало известно во время пресс-конференции "Кинотавра". Разумеется, это другой фильм - не тот, что будет представлен в Сочи. "ГЭС-2" - документальная картина, специальный показ которой состоится в рамках официальной программы 78-го Венецианского кинофестиваля.

"Мы почувствовали боль от того, что отказываем огромному количеству очень достойных картин", - сказала Ситора Алиева. И это при том, что конкурс в этом году слегка расширили - вместо привычных 12-13 картин покажут 15. Их отобрали из 104 полнометражных фильмов, поданных на фестиваль в этом году.

Не будем томить - вот эти картины, большинство из них - долгожданные. Ради них стоит даже сделать прививку (а это требование организаторов в этом году), не говоря уже о том, что в первую очередь вакцинироваться стоит ради собственного здоровья, а потом уже из-за кино. Итак - конкурс "Кинотавра" в 2021 году это фильмы "Дунай" - режиссер Любовь Мульменко, "Ничья" - Лена Ланских, "Молоко птицы" - Евгений Марьян, "Общага" - Роман Васьянов, "День мертвых" - Виктор Рыжаков, "Подельники" - Евгений Григорьев, "Герда" - Наталья Кудряшова, "На близком расстоянии" - Григорий Добрыгин, "Нуучча" - Владимир Мункуев, "Оторви и выбрось" - Кирилл Соколов, "Портрет незнакомца" - Сергей Осипьян, "Капитан Волконогов бежал" - Наталья Меркулова и Алексей Чупов, "Владивосток" - Антон Борматов, "Медея" - Александр Зельдович и "Море волнуется" - Николай Хомерики.

Кадр из фильма "Общага" Фото: KION

Судить эту программу будет представительное жюри во главе с народной артисткой РФ Чулпан Хаматовой. В состав жюри, как обычно, входит по одному представителю каждой творческой профессии. Это режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, актер Петр Федоров, оператор Юрий Никагосов и киновед Лилия Немченко.

Жюри представил на анонсирующей пресс-конференции "Кинотавра" президент фестиваля Александр Роднянский. Он же рассказал, что фильмом открытия "Кинотавра" в этом году станет документальная картина Петра Шепотинника "Нас других не будет" (продюсеры и соавторы идеи - Валерий Федорович и Евгений Никишов). В аннотации к фильму сказано, что он родился как прямое продолжение многочисленных встреч и разговоров с Сергеем Бодровым-младшим и Алексеем Балабановым. О Сергее в фильме рассказывают близкие друзья и соратники - продюсер Сергей Сельянов, художник Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов, оператор Сергей Астахов, а также… сам Сергей Бодров-младший и режиссер Алексей Балабанов, чьи фильмы "Брат" и "Брат 2" обрели всенародную славу на сломе нулевых.

На открытии кинофестиваля 18 сентября вручат и первый приз "За вклад в кинематограф". Впервые за историю "Кинотавра" он будет вручен продюсеру. А именно - Сергею Сельянову. С формулировкой - "За уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов".

Фильмом-закрытия фестиваля в этом году станет картина "Разжимая кулаки" Киры Коваленко (продюсер Александр Роднянский). Напомним, что именно этот фильм победил в этом году в конкурсе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Во внеконкурсной программе "Спецпоказы" киносмотра покажут фильмы "Купе номер 6" Юхо Куосманена, который получил Гран-При Каннского кинофестиваля этого года. Вторая лента - "Мама, я дома!" Владимира Битокова (продюсер Александр Роднянский). Этот фильм "приедет" в Сочи прямиком с Венецианского кинофестиваля, в программу которого он включен.

Александр Роднянский подчеркнул, что в этом году фестиваль пройдет на традиционных площадках и, как и в 2020-м, в формате делового форума. "Так же, как и в прошлом году, когда удалось найти разумный компромисс между кинопоказами, деловой программой и требованиями Роспотребнадзора", - сказал Александр Ефимович. Билеты снова нужно будет заказывать в цифровом формате, по словам участников прошлого года, это очень удобная практика.

"Нас других не будет" Фото: 1-2-3 Production

На конкурс короткого метра в этом году было подано 503 заявки. В итоге в него вошло 26 картин. Уже в традициях "Кинотавра" показывать и те короткометражные фильмы, где известные актеры пробуют себя как режиссеры. Так, в этом году покажут картины режиссеров Александра Петрова, Евгения Цыганова, Олега Алмазова, и это еще не все. Судить конкурс короткого метра будет не менее представительное жюри, чем в основном состязании. Председатель - Ингеборга Дапкунайте, члены жюри - актер Юра Борисов, сценарист Андрей Золотарев, продюсер Наталья Дрозд и кинокритик Егор Москвитин.

Что касается деловой программы фестиваля, королями в 2021-м году на ней будут онлайн-кинотеатры. Прежде всего, сделают программу "Кинотавр. Сериал". В ней будут представлены шесть проектов от онлайн-сервисов. Это "Везет" Владимира Щеголькова (IVI), "Идентификация" Владлены Санду (Premier), "Манюня" Армана Марутяна (Okko), "Последний министр" Романа Волобуева (первая серия второго сезона Кинопоиск), "Самка Богомола" Нурбека Эгена (Start), "Товарищ Майор" Бориса Хлебникова (Kion). Программа не будет конкурсной. А вот питчинг сериалов оценивать будут. Такое мероприятие - защита будущих сериальных проектов - будет проведено на "Кинотавре" во второй раз. И в жюри будут находиться представители онлайн-кинотеатров. Большинство из них соберется и на специальный круглый стол, который пройдет в формате публичного диалога. По словам Александра Роднянского, на этом круглом столе будет рассказано, в каком направлении движутся интернет-платформы, и как они видят свое будущее.

Еще одна часть деловой программы - очные мастер-классы для российских актеров от известного кастинг-агента Ричарда Кука (Ирландия) и кастинг-директора Мануэля Пуро (Великобритания) - "Как попасть в международный проект: эффективные техники самопрезентации и все нюансы кастинга". Организованы они будут совместно с "Роскино". В числе клиентов Ричарда Кука - актеры Киллиан Мерфи, Эйдан Тернер, Роберт Шиэн, Эмибет Макналти и Сара Грин; режиссер Джим Шеридан, шотландский комик Фрэнки Бойл и многие другие. А среди главных проектов Мануэля Пуро - фильмы Данкана Джонса "Луна 2112" и "Немой", мультфильм "Барашек Шон: Фермагеддон" для Aardman Animations и "Планета обезьян: последний рубеж", первая видеоигра от компании Энди Серкиса The Imaginarium.