Гидрометцентр предупредил россиян об экстремальной жаре

Температура воздуха в нескольких российских регионах превысит климатическую норму на 7-9 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Так, в Астраханской и Волгоградской областях ожидается жара выше 40 градусов. В свою очередь в Удмуртии, Марий Эл, Ульяновской и Оренбургской областях к концу недели воздух прогреется до 36 градусов.

В западных и центральных районах Оренбургской области жара продержится до 21 августа, в Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области - до 22-го.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что положительные температурные аномалии установились на всей территории России. По его словам, наиболее высокие аномалии - до 10 градусов - будут на востоке европейской части территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округов.

Синоптики прогнозируют, что такая ситуация сохранится до конца недели.

Как ранее рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в сентябре погода в столичном регионе будет соответствовать климатической норме.