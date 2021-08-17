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17.08.2021 17:33
Рубрика: Общество

Гидрометцентр предупредил россиян об экстремальной жаре

Текст: Василий Кошкин
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Температура воздуха в нескольких российских регионах превысит климатическую норму на 7-9 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве 18 августа

Так, в Астраханской и Волгоградской областях ожидается жара выше 40 градусов. В свою очередь в Удмуртии, Марий Эл, Ульяновской и Оренбургской областях к концу недели воздух прогреется до 36 градусов.

В западных и центральных районах Оренбургской области жара продержится до 21 августа, в Удмуртии, Марий Эл и Ульяновской области - до 22-го.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что положительные температурные аномалии установились на всей территории России. По его словам, наиболее высокие аномалии - до 10 градусов - будут на востоке европейской части территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округов.

Синоптики прогнозируют, что такая ситуация сохранится до конца недели.

Как ранее рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в сентябре погода в столичном регионе будет соответствовать климатической норме.

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