Новый Toyota Land Cruiser 300 прошел жесткие испытания на бездорожье

На YouTube-канале Land Cruiser Channel появилось три видеоролика, которые посвящены тестам Toyota Land Cruiser 300 на пересеченной местности.

В одном из видео Land Cruiser 300 в модификации GR Sport проходит сложный участок с преодолением брода. В других роликах стандартная версия модели исполняет "пончики" на песке и прыгает с каменистого оврага.

Со всеми испытаниями "трёхсотый" справился без проблем. Серия роликов подтвердила, что новый Land Cruiser не растерял внедорожные качества.

Toyota Land Cruiser 300 сохранил рамную конструкцию, но при этом получил новую платформу и кузов с алюминиевыми навесными элементами. Общая жесткость автомобиля увеличилась на 20%, а масса снизилась на 200 кг.

В России модель продается с июля. Вседорожник предлагается с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 (415 л.с.) и дизельным мотором V6 объемом 3,3 литра мощностью 299 л.с. Коробка - 10-ступенчатый "автомат". Стоимость бензинового Land Cruiser 300 составляет от 5 613 000 рублей. Дизельный вариант стоит от 5 557 000 рублей.