Индекс здоровья в российских регионах удивил ученых

Принцип "больше денег - больше здоровья", оказывается, не работает в ряде регионов России. К такому неожиданному выводу пришли ученые МГУ, изучив показатели здоровья жителей различных регионов страны и сравнив их с общемировыми. Для такого анализа они разработали специальный инструмент - индекс здоровья.

- По сути, это математическая формула, по которой по многим показателям здоровья, скажем, продолжительности жизни, младенческой смертности, числу различных заболеваний и так далее можно рассчитать единый обобщающий индекс для конкретного региона или крупного города. Такой подход позволяет их ранжировать по этому показателю, - говорит один из авторов проекта, кандидат географических наук Наталья Шартова. - Таким образом мы получаем не набор из самых разных характеристик здоровья в данном регионе, из которых непросто понять общую картину, а одну объективную цифру. Она может стать для политиков и для населения той оценкой, которая сразу показывает, насколько благоприятна ситуация в том или ином регионе и городе.

По словам Шартовой, данные по разным регионам России сильно отличаются. На первый взгляд ситуация очевидная: где много денег, там здоровье населения лучше. Это правило подтверждается в юго-восточной европейской части страны и в крупнейших городах - Москве и Санкт-Петербурге. Здесь индекс здоровья приближается к западным странам постсоветского пространства. Что касается наших северных территорий и Дальнего Востока, то здесь индекс существенно ниже - на уровне Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Своеобразными оазисами выглядят некоторые нефтедобывающие районы, где индекс также высок. Здесь деньги работают на здоровье населения.

- Но в ряде регионов это правило не работает, - говорит Шартова. - Казалось бы, все благополучно, ВВП на душу населения растет, и это должно поднять индекс здоровья до уровня развитых стран. Однако ничего подобного не происходит. Почему деньги не превращаются в здоровье? Вопрос к местным властям. Возможно, в конкретном регионе высоко неравенство по распределению денег. Есть очень небольшая прослойка людей с супердоходами, которые обеспечивают хороший средний ВВП по региону, и подавляющее большинство с очень низкими доходами, которые не позволяют им получать хорошее медицинское обслуживание.

По словам Шартовой, полученные данные - это повод для более глубокого изучения ситуации со здравоохранением в конкретных регионах. Ученые намерены дальнейшие исследования сосредоточить на более глубоком понимание причин, в том числе исторических, формирующих подобную пространственную неоднородность в России, выявление наиболее уязвимых территорий в регионах и мегаполисах.

Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в International Journal for Equity in Health.