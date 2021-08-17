Замглавы Минпромторга возглавит комиссию по расследованию крушения Ил-112В

Заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров возглавит комиссию по расследованию причин крушения самолета Ил-112В, который разбился в районе подмосковного аэродрома "Кубинка". Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"Потерпевший крушение борт состоит в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России. Представители министерства незамедлительно выехали на место катастрофы", - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на борту находились трое членов экипажа, включая командира - Героя Россия Николая Куимова. По предварительным данным, все они погибли.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Крейсерская скорость - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.