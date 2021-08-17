Дети из пострадавших от пожаров районов Якутии отдохнут в Приморье

70 детей из Якутии, живущих в районах, пострадавших от лесных пожаров, готов принять на отдых Всероссийский детский центр "Океан", расположенный под Владивостоком, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае Ольгу Романову.

По ее словам, ребята прибудут в лагерь в ближайшие дни и пробудут там не менее двух недель.

"Они будут отдыхать здесь в рамках общей программы "Океана" - вожатые классные, программа хорошая, ребятам точно понравится", - сказала Романова, добавив, что собирается встретится с маленькими гостями.

В Якутии вот уже три месяца горят леса. На сегодня там насчитывается 95 пожаров на площади более 1,4 миллиона гектаров.

Ранее президент Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим жителям и обеспечить отдых детям. Чуть позже глава Якутии Айсен Николаев заручился согласием вице-премьера Юрия Трутнева помочь с вывозом детей из пострадавших от пожаров сел в другие регионы Дальнего Востока и центральную часть страны.