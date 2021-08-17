Россияне поддержали запрет продажи алкоголя людям моложе 21 года

Большинство россиян поддерживает инициативу Минздрава запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года. Ввести ограничение планируется, напомним, с первого марта 2022-го.

Согласно опросу, который провел сервис Superjob, 34 процента соотечественников разделяют идею профильного министерства о повышении минимального возраста для покупки напитков крепостью более 16,5 процента.

"Еще 39 процентов респондентов считают, что следует запретить продажу любых алкогольных напитков людям, не достигшим возраста 21 года", - говорится в исследовании.

При этом 8 процентов инициативу не поддержали, аргументируя это в частности, тем, что нынешняя молодежь и так не являются активными потребителями алкоголя, а чаще придерживается принципов ЗОЖ. "Для начала в жилых домах пусть не будет магазинов, продающих алкоголь", - говорят опрошенные аналитиками россияне.

Законопроект Минздрава проходит сейчас оценку рабочей группы. Это уже не первая попытка скорректировать возраст для покупки крепкого алкоголя: аналогичный документ разрабатывался два года назад. аргументы врачей таковы: головной мозг человека полностью формируются только к 21 году, а употребление спиртного приводит к снижению объемов и целостности критически важных отделов органа. В свою очередь правозащитники готовы прислушаться к мнению медиков, но напоминают, что в 18 лет людям уже доверяют оружие в армии и недоумевают, почему выбран именно такой возрастной ценз, а не, например, 27 лет.