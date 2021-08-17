Wildberries готова обсудить разницу в комиссиях с Visa и Mastercard

Российский маркетплейс Wildberries готов обсудить с международными платежными системами Visa и Mastercard свое решение уменьшить цены на заказы при оплате с помощью российских платежных систем ("Мир", Система быстрых платежей и SberPay). Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В ней добавили, что пока не получали от иностранных платежных систем соответствующих предложений.

Ранее стала известно, что Visa планирует провести расследование по поводу инцидента с разницей в комиссиях между российскими платежными системами и иностранными.

Критика Visa связана с решением Wildberries снизить цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров. Поскольку платежные системы устанавливают различные комиссии, теперь покупатели могут самостоятельно выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться.

За последние два года покупатели стали больше денег оставлять в интернете. Средние чеки выросли в 11 категориях товаров, а упали только в четырех, посчитали в Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ). Сильнее всего за минувшие два года выросли средние чеки в категории "инструменты и садовая техника" - почти в три раза. Покупки теперь обходятся примерно в 6 тысяч рублей против 2 тысяч двумя годами ранее. В два с лишним раза больше онлайн стали тратить на "цветы и подарки" - 4000 вместо 1400 в 2018 году. Такие же результаты в категории "продукты питания". Средний чек здесь с 800 рублей вырос до 2000 рублей.