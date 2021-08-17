Wildberries готова обсудить разницу в комиссиях с Visa и Mastercard

Новости

"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии 23:42
Сирийская женщина погибла при обстреле турецкой артиллерии 23:35
Фармацевту грозит более ста лет тюрьмы за продажу справок о вакцинации 23:01
Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии 22:48
Лавров рассказал, как моджахед хвалил советских военных 22:38
СМИ: Белый дом впустую потратил время на подготовку эвакуации афганцев 22:01
В военном самолете США в Кабуле уместились 640 человек 21:32
Собянин рассказал о мерах безопасности в связи с ЧМ по пляжному футболу 21:28
Девятилетняя москвичка не поступила в МГУ на бюджетное место 21:19
Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В 20:42
МИД РФ заявил об адекватной реакции на действия Северной Македонии 20:36
Боррель: ЕС готов к диалогу с талибами, но не готов их признать 20:24
Силы вице-президента Афганистана Салеха отбили у талибов один район 20:17
США заморозили госрезервы Афганистана в своих банках 19:58
Толстой: Уходом из Афганистана США заложили мину в подбрюшье России 19:57
ПФР назвал пять основных причин отказа в пособии для родителей-одиночек 19:42
Джонсон обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в Афганистане 19:40
Фальков: Почти все вузы начнут учебный год 1 сентября 19:38
"Бесшовным ковром" уложили асфальт на всей территории острова Балчуг 19:12
"Автотор" начал выпуск городского кроссовера Genesis GV70 19:03
Талибы рассказали на пресс-конференции о своем видении Афганистана 19:00
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря 18:37
В вузы без экзаменов зачислено более 6,5 тысячи человек 18:21
ЦИК выделил избиркомам дополнительные средства 18:09
К обновленной дате премьеры вышел специальный ролик "Дюны" 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 22:11
Рубрика: Экономика

Wildberries готова обсудить разницу в комиссиях с Visa и Mastercard

Текст: Юлия Акиньшина

Российский маркетплейс Wildberries готов обсудить с международными платежными системами Visa и Mastercard свое решение уменьшить цены на заказы при оплате с помощью российских платежных систем ("Мир", Система быстрых платежей и SberPay). Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В ней добавили, что пока не получали от иностранных платежных систем соответствующих предложений.

Росаккредитация представит данные о безопасности товаров на Wildberries и METRO

Ранее стала известно, что Visa планирует провести расследование по поводу инцидента с разницей в комиссиях между российскими платежными системами и иностранными.

Критика Visa связана с решением Wildberries снизить цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров. Поскольку платежные системы устанавливают различные комиссии, теперь покупатели могут самостоятельно выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться.

За последние два года покупатели стали больше денег оставлять в интернете. Средние чеки выросли в 11 категориях товаров, а упали только в четырех, посчитали в Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ). Сильнее всего за минувшие два года выросли средние чеки в категории "инструменты и садовая техника" - почти в три раза. Покупки теперь обходятся примерно в 6 тысяч рублей против 2 тысяч двумя годами ранее. В два с лишним раза больше онлайн стали тратить на "цветы и подарки" - 4000 вместо 1400 в 2018 году. Такие же результаты в категории "продукты питания". Средний чек здесь с 800 рублей вырос до 2000 рублей.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В
МИД РФ заявил об адекватной реакции на действия Северной Македонии
Силы вице-президента Афганистана Салеха отбили у талибов один район
Фальков: Почти все вузы начнут учебный год 1 сентября
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей