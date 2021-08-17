Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале внесла ясность относительно заявлений представителей США о достижении целей в Афганистане. По ее словам, 20 декабря 2001 года по решению Совета Безопасности ООН были созданы Международные силы содействия безопасности - возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, действовавший на территории Афганистана.

"В резолюции 1386 СБ ООН четко сказано, что целью Международных сил содействия безопасности является оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности", - подчеркнула представитель ведомства.

Также в октябре 2003 года Совбез ООН решил расширить миссию за пределы Кабула, чтобы сдержать активность боевиков и дать афганцам "время взять в свои руки контроль над страной". "Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет", - заключила она.

Ранее президент США Джозеф Байден обратился к нации по ситуации в Афганистане. Главный посыл его речи состоял в том, что США выполнили свою миссию в Афганистане, а дальнейшее пребывание в ней "грозило потерями".

Напомним, в начале этого года президент США объявил об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск. После чего представители движения "Талибан" (запрещенная в России группировка) начали наступление на правительственные силы и 15 августа взяли под контроль всю территорию республики.