Запасы газа на Украине за год снизились на треть

Запасы газа в украинских подземных хранилищах снизились на 30% по сравнению с показателем 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные "Укртрансгаза".

По состоянию на 15 августа в хранилищах находится 17,6 миллиарда кубометров газа - 57% от возможного объема. При этом к середине августа 2020 года они были заполнены на 77,1% (23,8 миллиарда кубометров).

В понедельник в "Газпроме" сообщили, что за семь с половиной месяцев 2021 года экспорт российского газа в Европу составил 123 миллиарда кубометров. Этот показатель близок к исторически рекордному уровню 2018 года, когда за тот же период поставки в Европу составили 125 миллиардов кубометров газа.

Цены на газ 16 августа в Европе достигли 585 долларов за тысячу кубометров после появления информации о том, что "Газпром" зарезервировал лишь 4% от выставленных на аукцион дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.