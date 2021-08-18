Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам

Покинувший в минувшую субботу Афганистан экс-президент этой страны Ашраф Гани опубликовал в соцсетях видеообращение к афганцам. Свое бегство он объяснил желанием избежать кровопролития и пообещал в скором времени вернуться в страну.

Гани сообщил, что находится сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах. Он заявил, что его вынудили бежать из страны, против него в Афганистане готовился заговор, а его жизни угрожала опасность. Экс-президент пообещал продолжить борьбу за интересы афганцев и заявил, что может в скором времени вернуться в страну.

Кроме того, Гани отреагировал на обвинения в его адрес, а также в адрес бежавших вместе с ним советников и министров, что они вывезли из Кабула набитые деньгами чемоданы. По сообщениям СМИ, забитые купюрами автомобили бывшего президента так и остались стоять в аэропорту афганской столицы, поскольку весь багаж не поместился в самолете.

"Меня обвиняют в том, что я увез с собой деньги. Это все ложь. Я покинул страну в одной рубашке, тюрбане и туфлях. Я смог взять лишь несколько книг в одной сумке", - утверждает в видеообращении Ашфар Гани, опубликованном на его странице в Facebook.