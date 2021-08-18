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18.08.2021 02:35
Рубрика: Экономика

Глава СПЧ Фадеев оценил идею о сокращении рабочей недели в России

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Глава Совета по правам человека в России (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что сейчас слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и о праздниках. "Я не против. Но тренд должен быть в другую сторону", - сказал он. И добавил, что труд должен приносить радость человеку, а не восприниматься как обуза и ярмо.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Многое зависит и от размера зарплаты. По словам Фадеева, в стране есть передовые хозяйства, где агрономы получают по 100-200 тысяч рублей в месяц. "И мне не кажется, что эти люди думают, как бы им теперь не пять дней в неделю работать, а четыре", - мнение главы СПЧ публикует газета "Известия".

Тем временем, согласно опросу, проведенному в конце мая, сторонников четырехдневной рабочей недели в России всего 39 процентов. Два года назад их было больше - 49 процентов.

Противников "четырехдневки" сейчас около 40 процентов. Они считают, что изменения замедлят рост экономики и отразятся на благосостоянии граждан.

Экономика Работа Занятость Переход на четырехдневную рабочую неделю

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