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18.08.2021 09:03
Рубрика: Российский автопром

Ирбитский мотозавод показал новый "Урал" за 1,2 млн рулей

Текст: Валерий Карташов

Ирбитский мотоциклетный завод на официальном сайте представил "Gear Up" 2022 модельного года. Также на YouTube-канале производителя появилось видео, которое посвящено данной флагманской модели.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Дилеры сообщили о дефиците моделей Lada. Он продлится до осени

Новый "Gear Up" теперь соответствует экологическому стандарту "Евро-5". Мотоцикл получил "одноствольную" выхлопную систему, обновлённый впускной коллектор, изменённые поршни.

Кроме того, "Gear Up" оборудован кованым маятником, другой задней тормозной системой с двухпоршневым суппортом Brembo и автономным механическим суппортом стояночного тормоза. Ещё мотоцикл оснащается шинами Heidenau и новой центральной подножкой.

Цветовая гамма модели состоит из трёх эмалей: "Сланцево-Серый", "Бронзовый Атлас", "Гранатовый Красный". "Gear Up" предлагается по цене от 1 189 000 рублей.

Напомним, в 2021 году Ирбитский мотоциклетный завод отмечает 80-летний юбилей. В честь этого события компания успела выпустить лимитированную серию "Урал Боббер LE". Помимо вышеупомянутого "Gear Up" в модельный ряд ИМЗ входит "Сити" и "Урал Weekender".