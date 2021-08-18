Lada Vesta SW Cross: за 1000 км пробега четыре литра масла

Мы уже рассказывали о Lada Vesta SW Cross с пробегом 12 000 километров и "масложором". К мастерам KPOWERtuning приехал очередной "вседорожный" универсал с проблемным двигателем ВАЗ-21179. Данный экземпляр оснащён автоматизированной механической трансмиссией.

Автомобиль 2019 года выпуска из Липецка с трудом добрался своим ходом на капитальный ремонт. Как заявил владелец Vesta SW Cross, за 1000 км пробега он залил около четырёх литров масла. Визуально определить "масложор" удалось по чёрному налёту патрубков выхлопной системы.

К моменту ремонта силовой агрегат и вовсе перестал работать. При этом пробег универсала составляет 80 109 километров. Ещё у машины сгорела "коса" проводки, а также наблюдается течь масла в районе КП.

Известно, что хозяин автомобиля установил так называемый "Паук" и оригинальный корпус воздушного фильтра. Разбор ВАЗ-21179 показал следующее: под клапанной крышкой чисто, шейки распредвалов в норме, выкрашивание металла на вершинке кулачка выпускного распредвала, камеры сгорания в саже, поршни в нагаре, раскрошенные кулачки, коленчатый вал в отличном состоянии, стертые вкладыши и поршни, маслосъемные колпачки мягкие, клапана в порядке. Также был обнаружен сильный износ масляного насоса.

К слову, мастера предположили, что владелец часто крутил мотор до отсечки. Резюмируя, силовой агрегат вышел из строя одновременно из-за повышенного расхода масла и недостаточного уровня масла.

В рамках капитального ремонта специалисты заменили корзину и диск сцепления, два распредвала, жгут проводов, маслосъемные колпачки, гидрокомпенсаторы, вкладыши, кольца, масляный насос, сальники, выжимной подшипник, ГРМ, лямбд-зонд.

Во время заказа проводов центральный склад Lada в Тольятти предложил доставить эту позицию через 32 дня. Ведущий на видео назвал данную ситуацию "тольяттинскими Эмиратами". В итоге бОльшую часть запчастей, в числе которых и "коса" проводки, в мастерскую привезли сторонние продавцы. Жгут проводов доставили всего за несколько дней.

Избавить 1,8-литровый "атмосферник" от "масложора" удалось путём растачивания цилиндров блока в ремонтный размер под новые "безвтыковые" поршни (с выточками). Наконец, двигатель стал тяговитым.

Напомним, ВАЗ-21179 доступен только для Vesta Cross, Vesta SW Cross и Xray Cross. 122-сильный мотор известен низкой надёжностью и высоким расходом масла. В 2020 году инженеры АвтоВАЗа решили проблему "масложора" в 1,8-литровом двигателе за счёт модернизированной конструкции головки блока цилиндров.